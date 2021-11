É melhor Jair se preparando, Zema. Bolsonaro disse que vocês estão casados

Bolsonaro compara relação com Zema a 'casamento' (foto: Isac Nóbrega/PR)





DIVÓRCIO

VENHA A NÓS

O maníaco do tratamento precoce é um destruidor por natureza. Segundo o genial Tarantino, um ‘natural born killer’ (filmaço!!). Vejam o que o energúmeno fez com o Brasil em menos de três anos. Vejam as mais de 620 mil mortes por Covid-19 . Vejam a inflação e o desemprego. Sendo assim, suas relações são sempre instáveis, bélicas e passageiras.Por quantos partidos o ‘mito’ já militou? Como foi sua passagem pelo Exército? Como foram suas três décadas como parlamentar? Bolsonaro cultiva insucessos e inimizades como Lula cultiva sentenças favoráveis no STF. Por isso, é bom que nosso querido e competente Chico Bento - Romeu Zema para os íntimos - fique esperto e providencie um advogado de família.Bolsonaro é do tipo que só aceita o ‘venha a nós’. Não suporta ser contrariado e nem mesmo questionado, pois ‘solta a franga’ no primeiro indício de embate. Por isso perdeu tanto apoio e aliados, como Sergio Moro, o falecido Bebiano, os tresloucados Frota e Hasselmann, e/ou ex-companheiros: Santos Cruz e a maior parte dos 57 milhões de eleitores de 2018.Repito: que Zema se prepare para um rápido e ruidoso divórcio. E que se prepare para ser abandonado e atirado aos leões. Esse é o modus operandi do ‘mito’. Chupa até o caroço e joga o bagaço no lixo. Nossa sorte (mineiros) é que Chico Bento, de bobo, só tem a voz e o sotaque caipira. O que a ganância une, a moralidade desune. Ao menos, assim espero.