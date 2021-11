Mérito Científico: Bolsonaro concede a si mesmo medalha por 600 mil mortos

"Bolsonaro deveria ser proclamado Grão-mestre da Mentira" (foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)









- Leia: Proporcionalmente em relação à população, o Brasil é o oitavo em óbitos, o vigésimo-oitavo em casos e o quinquagésimo-nono em doses de vacinas administradas, sendo o sexto país mais populoso da Terra. Atenção! O País tem 2,7% da população mundial, mas tem 9,1% de todos os casos confirmados e espantosos 12,4% de todas as vítimas fatais. Tudo isso graças ao grandioso e ininterrupto trabalho do ‘mercador da morte’.- Leia: Que erros levaram o Brasil à marca de 600 mil mortes por COVID-19

MÉRITO HOMICIDA





Não bastasse recomendar cloroquina até para emas ivermectina para seu ‘gado’ - aí com certa razão, hehe, já que vermífugo para vacas, como bem definiu o CDC (Center for Disease Control and Prevention) dos EUA - o virulento potencial tosse e espirra em meio ao público, e em seguida cumprimenta, com a mão toda melada e infectada, homens, mulheres, crianças e idosos, ‘sem medo de ser feliz’, como diria aquele outro.

GRÃO-MESTRE DA MENTIRA

Bolsonaro deveria também ser proclamado Grão-mestre da Mentira. Mitômano incorrigível, o negacionista psicopata já disse que as vacinas causam invalidez e mortes, além de provocar suicídios. Porém, como ‘nunca nada é o bastante’, o patriarca do Clã das Rachadinhas e das Mansões Milionárias recentemente declarou que ‘pessoas vacinadas com duas doses estão contraindo AIDS antes do previsto’, seja lá o que isso signifique.





Aliás, o maníaco do tratamento precoce é tão mentiroso, mas tão mentiroso, que até atribuir à vacina casos raríssimos de doenças autoimunes, como o da adolescente que morreu em São Bernardo do Campo, terra daquele outro meliante, ele já foi capaz - e ainda por cima ordenou a suspensão da vacinação , colocando em risco a vida de dezenas de milhões de crianças e adolescentes por todo o Brasil -, não obedecida pelos estados.

MEDALHA, MEDALHA, MEDALHA

Quem já passou dos 40 anos há de se lembrar de um desenho animado genial, Esquadrilha Abutre, em que um cachorro cínico, oportunista e insensível - no caso, qualquer semelhança não é mera coincidência - chamado Muttley, vivia a pedir medalha para seu dono, um tal Dick Vigarista (olha a não-coincidência aí outra vez!). Pois é. Não foi a primeira vez - e provavelmente não será a última -, que os Bolsonaros se refestelam nas auto honrarias.