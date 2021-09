Queiroga falou com Bolsonaro antes de suspender vacinação de adolescentes

Bolsonaro repetiu o argumento do Ministério da Saúde e disse que a Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomendava a imunização de adolescentes sem comorbidades (foto: EVARISTO SÁ/AFP) O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teve uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) antes de recuar e orientar que adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades não fossem vacinados por enquanto. O diálogo foi revelado nesta quinta-feira (15/9), um dia depois de a nota informativa ser publicada pela pasta.









“A minha conversa com o Queiroga não é imposição. Eu levo para ele o meu sentimento, o que eu leio, vejo e o que chega ao meu conhecimento. A OMS é contra a vacinação entre 12 a 17 anos. A Anvisa aqui no Brasil é favorável à vacinação de todos os adolescentes com a Pfizer. É uma recomendação, você é obrigado a cumprir?”, questionou Bolsonaro.





Queiroga disse que mais de 3,5 milhões de adolescentes foram vacinados antes do dia 15 de setembro, data em que o Ministério da Saúde marcou a imunização de pessoas entre 12 e 17 anos com comorbidades. O ministro também disse que estados e municípios utilizaram todas as vacinas, uma vez que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) havia autorizado apenas a Pfizer neste público.