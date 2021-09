Datafolha: reprovação ao governo Bolsonaro bate recorde e atinge 53%

Desde o ano passado, a rejeição ao governo Bolsonaro mostra crescimento, frente à avaliação positiva (foto: Reprodução) Instituto Datafolha mostrou, nesta quinta-feira (16/9), que a rejeição ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) bateu recorde desde o início do mandato. Os números do levantamento mostram que 53% dos entrevistados consideraram o trabalho de Bolsonaro no comando do governo federal como ruim ou péssimo. Uma pesquisa feita pelomostrou, nesta quinta-feira (16/9), que a rejeição ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) bateu recorde desde o início do mandato. Os números do levantamento mostram que 53% dos entrevistados consideraram o trabalho de Bolsonaro no comando do governo federal como ruim ou péssimo.





A pesquisa ouviu 3.667 pessoas com mais de 16 anos, em 190 cidades do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais positivos ou negativos. Os participantes foram ouvidos entre os dias 13 e 15 de setembro, ou seja, após os discursos polêmicos de Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no dia 7.





Dois dias depois dos discursos, no entanto, Bolsonaro fez uma "declaração à nação" via nota oficial dizendo que respeitava os outros Poderes. O recuo, no entanto, pouco influenciou dentro da base de apoio ao presidente, segundo o Datafolha.