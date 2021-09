Bolsonaro e Zema lançam revitalização de bacia hidrográfica em Minas

Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República, Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, e outras autoridades participam a partir das 10h desta sexta-feira (17/9), em Arinos, cidade da Região Noroeste do estado, do lançamento de um projeto de revitalização na bacia hidrográfica do Rio Urucuia. O evento acontecerá na Fazenda Nevada.

Além do anúncio do lançamento do projeto, integrado ao Programa Águas Brasileiras, do Ministério do Desenvolvimento Regional, está prevista a entrega de máquinas a municípios da região. A estimativa do governo federal é de que 371 equipamentos sejam disponibilizados para cerca de 480 mil pessoas em 24 cidades próximas a Arinos.