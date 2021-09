Zema sobre pagamento em dia: 'Época dos atrasos e parcelamentos acabou'

“Está na conta de todos os servidores estaduais de Minas, ativos e aposentados, o pagamento do mês de agosto. Equilibrando as contas e arrumando a casa, estamos pagando o salário pelo 2º mês consecutivo, no 5º dia útil. A época dos atrasos e parcelamentos acabou. #GestãoDeVerdade”, escreveu Zema no Twitter.

Zema sobre as manifestações no 7 de setembro: 'Momento inadequado"

Em 16 de julho, o gestor havia declarado o fim do parcelamento dos salários dos servidores do governo do estado. O escalonamento dos salários dos servidores estaduais começou em janeiro de 2016, no governo de Fernando Pimentel (PT). No início daquele ano, os pagamentos de dezembro estavam em atraso. A gestão na época atribuiu a medida à queda da arrecadação. Em dezembro daquele ano, o governo decretou calamidade financeira. Desde então, o parcelamento dos salários havia sido mantido.