Zema: 'A verdadeira independência virá da honestidade, educação e trabalho'

Governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

No dia em que se comemora a Independência do Brasil, neste feriado de 7 de setembro, o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) se manifestou nas redes sociais. Sem muita celebração, o chefe do Executivo estadual afirmou que a verdadeira independência é na honestidade, educação e trabalho sério.