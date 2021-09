Zema garante pagamento no 5º dia útil: 'Até o final da minha gestão'

'E garanto que assim será até o final da minha gestão', escreveu Romeu Zema nas redes sociais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

O governador Romeu Zema (Novo) usou as redes sociais nesta quarta-feira (1º/9) para garantir novamente o pagamento integral dos salários dos servidores públicos de Minas Gerais no quinto dia útil do mês, desta vez, em setembro. Desde agosto deste ano, o governo do estado assumiu o compromisso de não mais parcelar as remunerações dos funcionários.





Atenção para Escala de Pagamento dos Servidores Estaduais: pelo segundo mês seguido, o salário será integralmente pago no 5º dia útil. E garanto que assim será até o final da minha gestão.#GestãoDeVerdade %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) September 1, 2021





O escalonamento dos salários dos servidores estaduais começou em janeiro de 2016, no governo de Fernando Pimentel (PT). No início daquele ano, os pagamentos de dezembro estavam em atraso. A gestão na época atribuiu a medida à queda da arrecadação. Em dezembro daquele ano, o governo decretou calamidade financeira. Desde então, o parcelamento dos salários havia sido mantido.





venda da folha de pagamento do governo de Minas para o banco Itaú. Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), as Outra novidade é ade pagamento do governo de Minas para o banco Itaú. Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), as remunerações dos funcionários do estado passarão a ser feitas por meio da instituição a partir de janeiro de 2022





Com isso, o Executivo estadual pede que todos os servidores providenciem a abertura de conta na empresa até novembro para evitar qualquer problema relacionado ao crédito do salário.





As contas podem ser abertas pelo aplicativo do banco Itaú, pelo site , presencialmente em espaços disponibilizados para os servidores de Minas ou em uma das agências da empresa disponíveis em todo o estado. Os documentos necessários para o processo são identificação com foto e o CNPJ da fonte pagadora.





Mais informações sobre os procedimentos para a abertura de contas e orientações gerais podem ser obtidas no site do banco. As dúvidas devem ser enviadas para o RH Responde.