Salários dos servidores de MG serão pagos em novo banco a partir de janeiro

Governo de Minas pede que servidores abram conta no banco Itaú até novembro deste ano (foto: Gil Leonardi/Agência Minas)

O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), anunciou nesta sexta-feira (20/8) que os pagamentos dos salários servidores públicos do estado serão feitos por meio do banco Itaú a partir de janeiro de 2022. Todos os funcionários devem providenciar a abertura de conta na empresa, que passou a ser responsável pela gestão das contas-salário.









“Caso decida abrir a conta neste momento, o servidor não terá qualquer custo adicional e nem a necessidade de fazer qualquer tipo de movimentação até o recebimento do primeiro salário. Os funcionários poderão optar pela abertura de conta corrente ou conta-salário no banco Itaú. Nesse último caso, será possível solicitar a portabilidade, ou seja, a transferência do recurso para outra instituição de preferência do servidor”, informou em nota.





aplicativo do banco Itaú, As contas podem ser abertas pelodo banco Itaú, pelo site , presencialmente em espaços disponibilizados para os servidores de Minas ou em uma das agências da empresa disponíveis em todo o estado. Os documentos necessários para o processo são identificação com foto e o CNPJ da fonte pagadora.

De acordo com o governo de Minas, a folha de pagamento do funcionalismo estadual foi vendida ao Itaú por R$ 2,42 bilhões, 18% a mais do que o lance mínimo de R$ 2,052 bilhões exigido pelo estado para concretizar o negócio.



“Diferentemente da venda ocorrida em 2016, quando foram pagos R$ 1,39 bilhão à vista e R$ 460 milhões em 60 parcelas, desta vez o valor será depositado integralmente na conta do Tesouro Estadual. O tempo de vigência do contrato continua a ser de cinco anos”, destaca trecho da nota emitida pelo governo de Minas.

Mais informações sobre os procedimentos para a abertura de contas e orientações gerais podem ser obtidas no site do banco. As dúvidas devem ser enviadas para o RH Responde.