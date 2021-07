Zema anuncia fim do parcelamento do salário dos servidores em Minas

O governador Romeu(Novo) anunciou, nesta sexta-feira (16/7), o fim do parcelamento dos salários dosdo governo do estado. A informação é de que, a partir de agosto, todas asvão receber o pagamento de foram integral e no quinto dia útil.

Nesta sexta-feira, ocorreu a venda da folha de pagamento do governo de Minas, por meio de um pregão eletrônico. Com a venda da folha, o banco passa a ser responsável pela gestão das contas-salário dos servidores.









No comunicado do governo, Zema citou a venda da folha e o aumento das receitas como condições para que o pagamento fosse regularizado. “A partir do pagamento de agosto os servidores voltarão a poder contar com o salário no início do mês para honrar seus compromissos, o que não ocorria desde janeiro de 2016. O parcelamento de salários era uma situação que me incomodava muito e estou muito feliz de conseguir cumprir uma das principais metas do meu governo. Felizmente, graças ao empenho do nosso governo em resolver a situação, ao aumento das receitas do Estado e também à venda da folha, que aconteceu hoje, teremos condições de voltar à normalidade, no que diz respeito ao pagamento dos salários”, disse o governador de Minas.









Relembre

O escalonamento dos salários dos servidores estaduais começou em janeiro de 2016 , no governo de Fernando Pimentel (PT). No início daquele ano, os salários de dezembro estavam em atraso . A gestão na época atribuiu a medida à queda da arrecadação. Em dezembro daquele ano, o governo decretou calamidade financeira . Desde então, o parcelamento dos salários foi mantido. “Primeiro, conseguimos garantir a previsibilidade ao diminuir o número de parcelas de três para duas, sempre pagando na data divulgada, sem atraso. Agora, com os recursos obtidos com a venda da folha de pagamento do Estado, teremos plenas condições de garantir que os servidores recebam os seus salários integralmente”, comentou o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, segundo o governo de Minas.