Governo de Minas anuncia escala para pagar salários em julho

Governador Romeu Zema anunciou, nesta quarta, nova escala de pagamento do funcionalismo (foto: Euler Júnior/EM)

O governo deanunciou, nesta quarta-feira (30/6), a escala dede julho. No próximo dia 7, quinto dia útil, oreceberá os R$ 2 mil da primeira parcela do salário.Servidores dae da Segurança Pública, por sua vez, receberão os vencimentos integrais nessa data.As outras categorias receberão a segunda parte do salário em 20 de julho. Desde 2016, o poder Executivo estadual adota o pagamento escalonado dos proventos. Minas Gerais é assolada por grave crise financeira.“Meu sonho é colocar tudo em dia. Podem ter a certeza de que estamos trabalhando arduamente para equilibrar as contas e arrumar a casa”, disse o governador(Novo), ao anunciar o cronograma.