ALMG: após impasse, líder de Zema quer consenso para votar R$ 11 bi da Vale

Projeto que autoriza uso de verba da Vale aguarda votação na Assembleia de MG (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

‘Má vontade política’, diz AMM

Deputados divergem

Ainda não há data para a votação, na(ALMG), do projeto que autoriza o governo estadual a utilizar R$ 11 bilhões dos R$ 37,68 bilhões pagos pelapor causa da tragédia de Brumadinho , em 2019. Deputados estaduais querem repassar R$ 1,5 bilhão aos 853 municípios conforme a população de cada um.Enquanto os parlamentares desejam que o volume seja repassado diretamente às prefeituras, o Executivo defende convênios para regular as transferências. Segundo a Associação Mineira de Municípios (AMM), há "má vontade política" de parte a parte.Em meio ao imbróglio, políticos garantem que representantes da gestão de Romeu Zema (Novo) descumpriram combinados . Paralelamente, a representação do governo no Legislativo busca saídas para acelerar a votação.Lideranças da Assembleia ouvidas peloafirmam que, durante a negociação para mudanças no texto, o governo aceitou a transferência direta da emenda de R$ 1,5 bilhão, com os valores referentes a cada cidade enviados simultaneamente.O Parlamento, por seu turno, concordou com o repasse da quantia em duas parcelas.O envio da verba sem intermediários é visto como essencial por deputados. A assinatura de convênios, na visão deles, pode tornar o processo burocrático, atrasando a aplicação do dinheiro em melhorias.O líder da oposição na ALMG, André Quintão (PT), assegura que houve pacto em prol dodo dinheiro às cidades.“Em nenhum momento o governo falou que só aceitava se fosse por convênios. A transferência simultânea a todos os municípios foi acordada. Foi uma das diretrizes”, diz.Para receber a chancela da Assembleia, o projeto sobre os R$ 11 bilhões precisa ser votado em plenário pelos 77 parlamentares, em votação única.Antes disso, no entanto, deve ter o aval da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO).Em 21 de junho, uma segunda-feira, deputados e representantes do governo se reuniram para aparar arestas relacionadas ao texto e permitir a análise na FFO. A sessão foi aberta, suspensa e, no fim das contas, terminou sem resultado O projeto sobre o uso de R$ 11 bilhões chegou à Assembleia com documento que detalha quanto será repassado às obras pretendidas, como ona Região Metropolitana de Belo Horizonte e intervenções em hospitais regionais.Para que a emenda aos municípios possa ser inserida, porém, deputados alegam que o governo precisa enviar novo texto, readequando os valores transferidos a cada intervenção. Só assim, dizem interlocutores, será possível aplicar R$ 1,5 bilhão nas cidades.Anteontem, porém, o secretário-geral de Governo, Mateus Simões, alegou que a construção de um substitutivo fere o acordo judicial assinado no início deste ano – que possibilitou a indenização de R$ 37,68 bilhões.A secretária de Planejamento e Gestão, Luisa Barreto, sustentou que o trato com a mineradora aponta que a destinação dos recursos deve estar clara. Isso, na visão do Executivo, impede a transferência direta.O líder do governo Zema na Assembleia, Gustavo Valadares (PSDB), acredita na resolução do impasse. “Vamos buscar um caminho que atenda a todo mundo. Governo e Assembleia sabem que é um projeto importante. Cada dia a mais que ele fica na Assembleia é um dia a mais de (dificuldades para) pessoas que poderiam estar empregadas por causa de obras que surgirão dessa aprovação”, pontua.Apesar de fontes oficiais do governo terem descartado um substitutivo, oouviu, sob anonimato, interlocutores que acreditam na possibilidade da construção de um texto alternativo que contemple reivindicações das partes envolvidas.Enquanto governo e parlamentares não dão fim ao imbróglio, as administrações locais esperam ochegar. Para o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), o debate em torno da adoção do modelo de transferência direta não é a razão que impede a votação do projeto.“Por causa de má vontade política, (a aprovação) não saiu até agora. Está faltando boa vontade de governo e Assembleia para chegar a um consenso”, sustenta.Na semana passada, a AMM apresentou proposta para embasar a transferência direta das emendas. A ideia da entidade é que o dinheiro não possa ser utilizado para o custeio de folha de pagamento. As verbas seriam destinadas a investimentos de capital, como reforma de escolas, pavimentação de vias e compra de veículos oficiais.Segundo a associação, não há motivos para recear ausência de fiscalização, visto que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) fiscaliza as gestões.“Não só os municípios, mas todo o estado de Minas Gerais espera esse dinheiro. Não está travando apenas o do município, mas bilhões de investimentos no estado, que vão gerar empregos, renda e benefícios em obras públicas ao cidadão”, observa Julvan Lacerda.De volta aos corredores da Assembleia, quem também assegura que o governo descumpriu combinados é Cássio Soares (PSD), líder dos deputados independentes. “Espero que o governo tenha o mesmo entendimento e sensibilidade. O estado de Minas precisa desses recursos. A Assembleia está pronta para votar e aprovar”, sustenta.André Quintão, por sua vez, lembra que representantes do Palácio Tiradentes se sentaram à mesa para negociar com os deputados. À frente das articulações esteve Igor Eto, secretário de Estado de Governo.“Acho estranho o recuo do governo em uma proposta de revisão dos anexos e inclusão da emenda para os municípios, que foi construída com a participação dos líderes de base de governo e vários secretários.”Correligionário de Zema, Guilherme da Cunha (Novo) crê que não há necessidade de substitutivo. Para ele, os próprios deputados podem fazer as alterações necessárias para abrigar o auxílio de R$ 1,5 bilhão.“Qualquer divergência em relação ao texto – e é isso que está travando (a votação), nas palavras do presidente (Agostinho Patrus, do PV) – está aberta para a Assembleia mudar. Que a Assembleia faça e vote as mudanças que deseja, mas que pare de ficar travando o projeto. Se acha que tem que mudar algo, faça uma emenda, mude, vote e aprove.”O governista aponta frustração com o desenrolar da situação: “O acordo da Vale já está parado na Assembleia há mais de 120 dias, ou perto disso. É muito frustrante, como deputado que quer votar esse acordo e entende a importância que ele tem para Minas Gerais e os mineiros, ver, de mãos atadas, esse projeto nunca entrar na pauta”.