ALMG cobra de governo votação de R$ 11 bi da Vale: 'Imensa decepção'

Agostinho Patrus (PV), insinuou, nesta segunda-feira (28/6), que o governo de Minas pretende fazer uso político do Projeto de Lei 2.508/21. Vale como compensação pela tragédia de Brumadinho, em janeiro de 2019. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG),(PV), insinuou, nesta segunda-feira (28/6), que o governo de Minas pretende fazer uso político do Projeto de Lei 2.508/21. A proposta define os rumos de R$ 11 bilhões , dos R$ 37,7 bilhões pagos pelacomo compensação pela tragédia de Brumadinho, em janeiro de 2019.





"Outro dia eu vi, no Twitter, uma pessoa dizendo o seguinte: 'Quem está querendo fazer política, quem está querendo burocratizar e quem está querendo fazer com que os outros venham aqui de pires na mão? A Assembleia ou o governo do estado? A resposta pode assustar'", provocou o político em coletiva de imprensa concedida nesta segunda-feira (28/6). O texto inicial prevê distribuição de 30% dos recursos da multa imposta à mineradora aos 853 municípios. O restante do dinheiro, cerca de R$ 26,7 bilhões, está reservado à reparação direta aos atingidos pelo estouro da barragem."Outro dia eu vi, no Twitter, uma pessoa dizendo o seguinte: 'Quem está querendo fazer política, quem está querendo burocratizar e quem está querendo fazer com que os outros venham aqui de pires na mão? A Assembleia ou o governo do estado? A resposta pode assustar'", provocou o político em coletiva de imprensa concedida nesta segunda-feira (28/6).





A ALMG cobra que o Executivo estadual envie um substitutivo ao Projeto de Lei 2.508/21 o quanto antes. O impasse está na forma de repasse de R$ 1,5 bilhão da verba. Segundo a Assembleia, deputados e representantes do governo haviam acordado a distribuição da quantia por meio de depósitos feitos diretamente na conta dos municípios, proporcionalmente à população de cada de um.





O governo de Minas, no entanto, quer que os repasses sejam realizados na modalidade de convênio. Agostinho Patrus argumenta que a proposta torna a entrega do recurso mais burocrática justamente no momento em que as cidades mineiras estão com o caixa no vermelho em função da crise econômica provocada pela pandemia.





Ainda segundo o parlamentar, o esquema de convênios também demandaria um gasto de R$ 310 milhões com a contratação de pessoal extraordinário, além de tornar a PL suscetível ao que chamou de "apadrinhamento político".





"Quando esse recurso sai de forma igual para todos os municípios, você deixa de ter o chamado apadrinhamento. A hora que você deixa de ter o convênio, da mesma forma. Você deixa de ter aqueles que vão se sentar ao lado do prefeito para assinar o convênio e dizer que foram parte disso. O que a Assembleia quer é fazer algo sem essa visão política.", afirmou





Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Governo, que conduz as articulações do Executivo, ainda não se pronunciou sobre a votação. A reportagem também tentou contato com o líder de Zema na Assembleia, Gustavo Valadares (PSDB), mas não obteve retorno.

Entenda o caso

A PL 2.508/21 foi retirada da pauta da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da ALMG na última segunda-feira segunda-feira (21/6) pelo relator, o deputado Hely Tarquínio (PV). A expectativa era de que a proposta fosse votada pelo Parlamento na terça (22/6).





Os R$ 11 bilhões analisados pela Assembleia vão entrar nos cofres estaduais como crédito suplementar ao Orçamento votado no fim do ano passado. Por isso, a destinação dos recursos precisa de análise prévia do Legislativo.





Entre as ações enumeradas pelo projeto constam melhorias em estradas e pontes, além do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte . Intervenções em hospitais regionais também estão nos planos.





O texto recebeu 243 emendas. A distribuição de R$ 1,5 bilhão da indenização a todos os 853 municípios mineiros - motivo do impasse entre Legislativo e Executivo -, é uma delas.





Histórico

Assinado em 4 de fevereiro deste ano, o acordo de reparação pela Tragédia de Brumadinho foi assinado entre a a Vale e o estado, com participação do Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça de Minas.





O desastre ocorreu em 25 de janeiro de 2019, quando a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu, deixando 270 mortos – 260 identificados e 10 ainda desaparecidos. A mineradora se comprometeu a pagar R$ 37,68 bilhões a título de reparação pelo evento.