Zema e impasse de R$ 11 bi da Vale: 'Não demos nenhuma palavra para a ALMG'

Acusações de parte a parte

Entenda

O governador de Minas Gerais,(Novo), diz que o poder Executivo estadual vai acatar as alterações feitas pelano projeto de lei que regulamenta a utilização de R$ 11 bilhões dos R$ 37,68 bilhões pagos pela Vale por causa do rompimento da barragem de, em 2019. O texto está parado em uma das comissões temáticas do Parlamento e, se receber aval, estará pronto para votação em plenário.As negociações para fazer o tema avançar, contudo, ficaram estagnadas após deputados e governo discutirem sobre o repasse proporcional de R$ 1,5 bilhão aos 853 municípios mineiros. Em entrevista exclusiva ao, nesta segunda-feira (28/6), Zema afirmou que ele e sua gestão não deram “nenhuma palavra” para a Assembleia sobre o tema.A versão se choca com o que o presidente do Legislativo,(PV), afirmou também nesta segunda, em entrevista coletiva. O parlamentar apontou “decepção” decorrente do impasse nas tratativas e pediu que o governo envie um texto substitutivo prevendo a transferência de R$ 1,5 bilhão às prefeituras. Para ele, o Executivo descumpriu combinados já firmados “Eu e meu governo não demos nenhuma palavra para a Assembleia, e a Assembleia tem autonomia, tem soberania, para poder fazer o projeto, emendar o que nós enviamos, na hora que ela quiser. Então, está na mão da Assembleia, não está nas nossas mãos. Desde que a Assembleia faça isso dentro do acordo que foi feito em fevereiro e dentro dos limites da lei, vamos acatar tudo”, disse Zema, ao EM,Segundo Agostinho Patrus, deputados e representantes do governo haviam acordado a distribuição da quantia por meio de depósitos feitos diretamente na conta dos municípios, proporcionalmente às populações. Ainda conforme a versão do deputado, o Palácio Tiradentes passou a desejar a assinatura de convênios para concretizar as transferências.Para sustentar que o Legislativo pode fazer alterações no projeto, o governador recorreu às articulações que resultaram na abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga supostas irregularidades na Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).“A Assembleia não depende de nós. A Assembleia é soberana. Teve acordo para abrir CPI. Por que ela não vota o acordo (da Vale)? Então, ela pode fazer isso a qualquer momento, do jeito que ela fez com a CPI. Que ela (a ALMG) avalie lá o regulamento dela, tem soberania, acho que está esquecendo. Ela pode votar a qualquer momento. Não depende do governo. A Assembleia é soberana”, asseverou.Ao falar sobre o tema, Zema lembrou que a indenização é fruto de acordo entre o governo e a mineradora. O trato foi mediado por instituições como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o Ministério Público estadual (MPMG) e a Defensoria Pública.Mais cedo, ao criticar o governo, Agostinho Patrus sustentou que a adoção do modelo de convênios oneraria os cofres públicos em R$ 310 milhões. Na visão do presidente do Legislativo, a estratégia pode burocratizar a chegada da verba às comunidades."Quando esse recurso sai de forma igual a todos os municípios, você deixa de ter o chamado apadrinhamento. A hora que você deixa de ter o convênio, da mesma forma. Você deixa de ter aqueles que vão se sentar ao lado do prefeito para assinar o convênio e dizer que foram parte disso. O que a Assembleia quer é fazer algo sem essa visão política".Romeu Zema, por seu turno, embora concorde com o repasse de R$ 1,5 bilhão às prefeituras, refutou a tese de. Segundo ele, a ideia de enviar novo substitutivo é que pode dificultar o processo.“Não queremos burocratizar nada, mandamos a lei que está lá prontinha. É só a Assembleia emendá-la. Me parece que quem está querendo burocratizar é a Assembleia, que está querendo que seja feito um novo substitutivo. Então, da nossa parte, isso já era para ter acontecido há muito tempo. E por que falar isso só agora, depois de quatro meses que o projeto foi enviado? Faz sentido?”, questionou.As negociações entre deputados e o Palácio Tiradentes são conduzidas pela Secretaria de Governo. A pasta é liderada por Igor Eto.O texto sobre os R$ 11 bilhões daestá na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO). Os integrantes do comitê precisam aprovar o projeto e, assim, autorizar a votação em plenário, em turno único. Nessa etapa, os 77 deputados vão poder emitir opinião.Na última segunda-feira (21), havia expectativa de análise da proposta na Comissão de Fiscalização. A reunião daquele dia, contudo, foi encerrada sem que o tema fosse deliberado . Ao comunicar a decisão, Agostinho Patrus reclamou de interlocutores do governo.Os R$ 11 bilhões analisados pela Assembleia vão entrar nos cofres estaduais como crédito suplementar ao orçamento votado no fim do ano passado. Por isso, a destinação dos recursos precisa de análise prévia do Legislativo. O restante do dinheiro, cerca de R$ 26,7 bilhões, está reservado à reparação direta aos atingidos pelo estouro da barragem.Com o montante sob análise dos deputados, a gestão de Zema pretende custear melhorias em estradas e pontes, além do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Intervenções em hospitais regionais também estão nos planos.Diante do impasse entre Executivo e Legislativo, o governo convocou, para a tarde desta segunda, entrevista coletiva com Igor Eto. Vão participar, também, Luísa Barreto, da pasta de Planejamento e Gestão, e Mateus Simões, da secretaria-geral.