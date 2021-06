No interior de MG, Zema anuncia que é 'provável' candidato à reeleição

Governador Romeu Zema acompanhou vacinaçao contra a COVID-19 em Januária (foto: Prefeitura de Januária/divulgação) governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou ser "muito provável" que será candidato à reeleição nas eleições de 2022. Mas, que “tem passar pelo crivo” do seu partido. Ele fez a declaração em visita a Januária, no Norte de Minas, nesta quinta-feira (17/6), onde participou de uma solenidade de lançamento do Plano Integrado de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas, ao lado de prefeitos e deputados da região. de Minas Gerais, Romeu Zema(Novo), afirmou ser "que será candidato à reeleição nasde. Mas, que “do seu partido. Ele fez a declaração em visita a Januária, no Norte de Minas, nesta quinta-feira (17/6), onde participou de uma solenidade de lançamento do, ao lado de prefeitos e deputados da região.





Durante o evento, o deputado federal Marcelo Aro (PP) “lançou” o nome de Zema como candidato à reeleição e anunciou que, desde já, pretende trabalhar para que o governador conquiste um segundo mandato. Ele enalteceu as ações da atual gestão estadual.

Questionado sobre o “lançamento” da sua candidatura à reeleição, o governador não se esquivou. “Fico muito satisfeito. Depois de quase de quase dois anos e meio de governo, fica nítido que, para aquilo que nós queremos fazer em Minas, quatro anos não são suficientes (para concluir). É muito provável que eu seja, sim, candidato à reeleição. Mas, isso ainda tem que passar peloi crivo do partido”.

“Temos ainda que focar em nesse (tempo de) um ano e sete meses de governo ainda falta”, completou Zema.



Plano prevê investimentos de R$ 1,043 bilhão

O Plano Integrado de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas, lançado pelo governo do estado em Januária nesta quinta-feira, prevê investimentos da ordem de R$ 1,043 bilhão em ações para a melhoria das condições das regiões do estado castigadas pelas adversidades climáticas e baixo desenvolvimento humano.

Conforme o governo estadual, os investimentos do Plano Integrado de Desenvolvimento serão feitos nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento economizo e social e segurança hídrica até 2022, com a expectativa de gerar 143 mil empregos diretos.





O programa envolverá recursos obtidos pelo governo de Minas no acordo com a Vale, para a reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho. O valor total do acordo foi de R$ 37 bilhões. A aplicação do dinheiro ainda está na dependência de aprovação de projeto pela Assembleia Legislativa.

De acordo com o Governo Estadual, o Plano Integrado de Desenvolvimento prevê investimentos de R$ 945 milhões no Norte do estado, com a expectativa de gerar quase 86 mil postos de trabalho.





Entre as obras previstas no plano – a serem viabilizadas com o dinheiro da reparação de danos da tragédia de Brumadinho pela Vale, está a construção de três pontes sobre o Rio São Francisco na região, nas cidades de São Francisco (acesso a Pintópolis e Urucuia), São Romão e Itacarambi.

O plano também inclui a pavimentação do trecho da MG-402 entre os municípios de Pintópolis e Urucuia. Na visita a Januária, o chefe do executivo estadual anunciou também a licitação do asfaltamento de 42 quilômetros da BR 479, entre Januária e o distrito de Pandeiros.

Na semana passada, Romeu Zema visitou vários municípios dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Nesta quinta-feira, em Januária, o governador acompanhou a vacinação contra a COVID-19 e visitou uma escola uma estadual da cidade. Também esteve na cidade de Pedras de Maria da Cruz, a 13 quilômetros de distância de Januária).



Agenda do governador segue no Norte de Minas

Romeu Zema dá sequência ao seu “périplo” pelo Norte do estado nesta sexta-feira (18/6). Ele visitará Brasília de Minas, onde acompanhará a campanha de da vacinação contra a COVID-19 e participará de um café com o prefeito da cidade e vereadores locais.

Depois deslocará para São Francisco. Lá, visitará o local onde está projetada a construção da ponte sobre o Rio São Francisco (estrada para Pintópolis e Urucuia).

Está prevista ainda para esta sexta-feira a ida do governador ao município de Pintópolis. Ele visitará a estrada Pintópolis/Urucuia (MG 402), a ser pavimentada com recursos oriundos do acordo com a Vale.