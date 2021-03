Rodoanel de BH: 'Gostem ou não, ele é importante', diz secretário de Zema

Rodoanel é esperado há anos pela população para reduzir números de acidentes no Anel Rodoviário de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )





A quarta audiência pública do projeto de Parceria Público Privada (PPP) do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte, com foco no traçado da Alça Sul, foi realizada nesta quinta-feira (11/03), em Brumadinho, na Região Metropolitana da capital. A reunião contou com representantes municipais e estaduais.





O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, disse que o projeto do Rodoanel tem de ser encarado por todos.





“Gostem ou não, é o que eu falo por mim. Se vocês não se encantam por esse tema, porque ele é não importante, porque ele toca a ética e o coração de cada um de vocês, que todos se encantem pelo menos, porque senão o projeto não vai sair. Sonho que não se sonha junto não é realizado”, disse.

O prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo (PV), esteve presente e reclamou dos empecilhos colocados no projeto por outras autoridades.





“A pessoa quer que altera isso aqui, chega no outro eu quero que altera isso, chega no outro não pode passar na minha cidade porque vai cortar X, chega no outro não pode por conta disso. Quem dera se todas as versões que cada um oferecesse coubesse dentro do Rodoanel. Não vai caber”, enfatizou.





“Se cada um quiser fazer uma consideração, esse Anel vai demorar 15 anos pra sair. A gente consegue fazer algo que vai agradar todo mundo. A gente está desagradando Brumadinho um pouquinho, tudo bem. Tem que passar batido. Vai desagradar outro ali, tem que passar batido. Criticar é a coisa mais fácil”, complementa o prefeito.





O prefeito justificou que solicitou mudanças no projeto apenas para casos que necessitam de atenção. Citou o exemplo do distrito de Casa Branca, um dos locais que serão afetados.





“O Rodoanel está passando por dentro de Casa Branca. Tem alternativa? Eu acho que tem. Eu tenho duas e vou tirar Casa Branca do Rodoanel, porque ele passa no centro de Casa Branca. Nós não podemos deixar de forma alguma isso acontecer. Não podemos admitir”, afirmou.





Segundo o secretário, “a cidade de Brumadinho é uma das prioridades do Rodoanel”.





Disse ainda que o Anel Rodoviário não é problema somente de Belo Horizonte e Região Metropolitana, mas sim de Minas Gerais.





“Não é só de BH, é um problema de Minas. Se não fizermos o projeto, vai virar problema do país porque Minas é a logística do país”, disse.





O início das obras deve acontecer em 2023, sendo que as primeiras alças (Sudoeste, Oeste e Norte) do projeto serão entregues daqui a cinco anos.





O projeto tem como objetivo principal desafogar o trânsito de BH e da RMBH fazendo com o que o Rodoanel passe a receber, principalmente, os trajetos de longa distância. O fluxo será facilitado e, além disso, espera-se a circulação diária de 32 mil veículos. O custo total é de R$ 4,5 bilhões, sendo que R$ 3,5 bi serão pelo acordo com a Vale.





Dois túneis estão previstos na Alça Sul do Rodoanel, sendo que em cada sentido da via terá uma galeria.

“Estamos utilizando dessa tecnologia. Na Europa a engenharia evoluiu por causa disso. Tem um acidente, tem um incêndio as pessoas são direcionadas pra dentro do túnel. Temos esse desafio”, pontuou o secretário.

No projeto apresentado pelo estado, são 17km de comprimento da Alça Sul, adotando o caminho chamado de 1C. Nele são 1.450m de comprimento das pontes e 7km de túnel.

Ao todo, espera-se que o anel viário tenha 100 quilômetros de extensão: 17 km pela alça Sul; 13,28 km pela alça Sudoeste; 25,8 km pela alça Oeste; e 43,9 km pela alça Norte.









Acidentes

Atualmente, os frequentes acidentes lideram o ranking de problemas enfrentados no Anel Rodoviário. São mais de 4.500 por ano, com mortes e feridos graves. Uma redução de 75% na gravidade dos acidentes é esperada com as soluções de segurança que serão implantadas.





Estudos indicam que o Rodoanel Metropolitano (trechos Norte e Sul) vai contribuir para a diminuição de cerca de 1 mil acidentes por ano na Grande BH.





“ O Anel “é uma chacina”, disse o secretário Fernando Marcato se referindo aos frequentes acidentes que acontecem no local.





E completou dizendo que “fazer uma boa estrada também é salvar vidas”.





Proposta Alternativa

A Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) apresentou no início deste mês uma proposta técnica alternativa ao traçado da Alça Sul do Rodoanel , anunciada pelo Governo de Minas. O estudo foi acordado em uma reunião entre a Amda e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra).

O estudo foi realizado pelo Fórum Permanente São Francisco, a convite da Amda, e fez uma análise dos documentos disponibilizados pelo Governo de Minas com a proposta de construção da Alça Sul do Rodoanel. Além de uma proposta técnica, baseada no estudo de engenharia civil, com diversos pontos necessários para a construção da rodovia.

foram apresentados possíveis problemas que o projeto poderá acarretar, como prejuízo aos aquíferos da região da Serra do Rola Moça e Serra da Moeda, que têm dois túneis previstos, ambos passando por baixo de rochas importantes na circulação da água.





Fases do Projeto

Fase 1 - Consulta pública





Está disponível a consulta pública para o edital do projeto do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. Por meio de uma página no site do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), a população pode acessar a minuta do edital, estudos de engenharia, econômico-financeiros e jurídicos do projeto.









Fase 2 - Produção de estudos





Encerrando a fase de consulta, em 22 de março, o governo de Minas vai compilar as discussões em um edital definitivo. Esse processo deve durar cerca de dois meses.









Fase 3 - Publicação do edital definitivo





As empresas interessadas terão 3 meses para estudar o projeto e apresentar propostas.









Fase 4 - Contrato assinado





A expectativa é de que até novembro o contrato seja assinado pela empresa vencedora.









Fase 5 - Liberação do licenciamento ambiental





As obras devem começar em março de 2023. A entrega das alças Norte, Oeste e Sudoeste estão programadas para março de 2026. A alça Sul em março de 2027.