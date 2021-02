Ambientalistas rejeitam alça do Rodoanel nas serras do Rola-Moça e Calçada

Governo estima que o Rodoanel Metropolitano pode diminuir em torno de 1 mil acidentes por ano só com a redução de fluxo no Anel Rodoviário (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 31/05/202)

O Rodoanel

Conselho Consultivo dovoltou a afirmar que não aceita nenhum traçado dopelasdo Rola-Moça e, na Grande BH, e pediu que o Governo de Minas faça um novo estudo detalhado."Queremos que outros estudos sejam feitos. Não para que se amenize o impacto, mas para que a via não passe pelas serras", disse Fred Lana, conselheiro do Consultivo do Parque do Rola-Moça.A Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) já havia apresentado proposta, mas conselheiros apontam que é necessário que o próprio Governo de Minas faça um novo estudo detalhado para alternativas para a região.Isso porque há sítios arqueológicos na região, além de um forte antigo – o Forte de, datado do século 18, que servia ao tráfego de pessoas e mercadorias – e de uma estrada: a Estrada da Serra da Calçada, também construída no século 18, que vinha de São Paulo e Oeste de Minas, pelo Vale do Paraopeba, até Ouro Preto (caminho de Bandeirantes), passando dentro de Piedade do Paraopeba, seguindo por Morro Vermelho, Tutaméia e subindo a serra ao Sul do Forte de Brumadinho, com trechos calçados.Fred ainda pontua que a Serra da Calçada também é um dos principais pontos depara moradores de região. "É o local para andar de bicicleta, para encontro das famílias. Imagina receber o trânsito da BR-040? Não adianta resolver um problema causando outro", questionou.Ele frisa que a entidade não é contra a construção do Rodoanel: "Pelo contrário, sabemos que é extremamente importantepara o trânsito de Belo Horizonte".O conselho pede o posicionamento da Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Smed), da Vale, das prefeituras de Ibirité, Brumadinho, Nova Lima e do Iepha-MG.O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, disse na terça-feira (10/2) em coletiva de imprensa que " a maior preocupação é com a Serra do Rola-Moça e Calçada, onde passará a alça Sul ".Ele informa estar em diálogo com o conselho e com a associação, com reunião marcada para esta semana.Está disponível a consulta pública para o edital do projeto do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte.Por meio de uma página no site do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), a população pode acessar a minuta do edital, estudos de engenharia, econômico-financeiros e jurídicos do projeto.Interessados em participar podem enviar sua contribuição para o e-mail rodoanelmetropolitano@infraestrutura.mg.gov.br, levando em conta o modelo de questionamentos disponibilizado nos arquivos. A consulta pública termina em 22 de março.O contrato para o inicio das obras do Rodoanel Metropolitano de BH deve ser assinado até o final deste ano. O início das obras, porém, deve ocorrer em 2023, com entrega daqui a cinco anos.O governo de Minas espera que a nova via desafogue ode Belo Horizonte, além de trazer outros benefícios sociais e econômicos.Estudos indicam que o Rodoanel Metropolitano (trechos Norte e Sul) vai contribuir para a redução de cerca de 1 mil acidentes por ano na Grande BH.A ideia é que o anel viário tenha 100 quilômetros de extensão: 17 quilômetros pela alça Sul; 13,28 quilômetros pela alça Sudoeste; 25,8 quilômetros pela alça Oeste; e 43,9 quilômetros pela alça Norte.