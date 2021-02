Entidades e movimentos ambientais pedem novos estudos sobre Rodoanel de MG

Governo estima que o Rodoanel Metropolitano pode diminuir em torno de 1 mil acidentes por ano só com a redução de fluxo no Anel Rodoviário (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 31/05/2020) Rodoanel Metropolitano de BH, a Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) se reuniu com o Conselho Consultivo do Parque do Rola Moça por videoconferência nesta segunda-feira (8/2). A intenção das entidades é que o governo de Minas faça novos projetos para a futura rodovia, com menor impacto socioambiental posssível. Na visão de especialistas do meio ambiente, as atuais propostas causariam grandes impactos.



O Palácio Tiradentes espera, também, que a nova via desafogue o trânsito de Belo Horizonte, o que pode evitar acidentes e outros benefícios sociais e econômicos.



Estudos do Governo de Minas indicam que o Rodoanel Metropolitano (trechos Norte e Sul) irá contribuir para a redução de cerca de 1 mil acidentes por ano na Grande BH.



O projeto, que vem sendo estruturado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra-MG), também vai contribuir para diminuir os gargalos do atual Anel Rodoviário de BH, além de representar um corredor logístico de alta relevância.



De acordo com o governo de Minas, uma das novidades é que a obra será realizada a partir do conceito "greenfield" – começando do zero –, com uso de tecnologia de ponta do setor rodoviário para ampliar a mobilidade e a segurança dos usuários.



A construção do novo corredor deve gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos e contribuir para a diminuição dos custos de carga e escoamento da produção, entre outros benefícios.

Entretanto, entidades ambientais protocolaram representação no Ministério Público contra o projeto do Rodoanel. Através de documentos e imagens, as organizações demonstram que, além do impacto ambiental, haverá impacto histórico e cultural.



Isso porque há sítios arqueológicos na região, além de um forte antigo – o Forte de Brumadinho, datado do século XVIII, que servia ao tráfego de pessoas e mercadorias –, e de uma estrada antiga: a Estrada da Serra da Calçada, construída no século XVIII, que vinha de São Paulo e Oeste de Minas, pelo Vale do Paraopeba, até Ouro Preto (caminho de Bandeirantes), passando dentro de Piedade do Paraopeba, seguindo pelo Morro Vermelho, Tutaméia e subindo a serra ao Sul do Forte de Brumadinho, com trechos calçados.





“A reunião definiu pela manifestação do conselho contrário a qualquer alternativa que gere impactos significativos ao parque e ao Monumento Natural da Serra da Calçada. É importante que se façam os estudos de alternativas, considerando esses aspectos todos – ambientais, proteção aos sítios arqueológicos e comunidade no entorno da Serra do Rola Moça”, disse Francisco Mourão Vasconcelos, biólogo da Amda e membro do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça.





A manifestação do conselho do Parque do Rola Moça também será encaminhada a prefeituras municipais, como a de Ibirité, Nova Lima, Brumadinho e Belo Horizonte. A intenção é formar apoio contra a proposta do governo.





“Vamos encaminhar essa manifestação do conselho a várias instituições que estão de certa forma envolvidas com aquela região, como as prefeituras municipais, no sentido de que elas tomem posição, também, contra essa proposta (do governo) e pressionem o Estado no sentido de fazer pontos de alternativa considerando todos os aspectos de todos os temas relacionados a possíveis impactos socioambientais.”

Impactos

A Associação Mineira de Defesa do Ambiente aponta vários possíveis danos na construção da rodovia, como a supressão de grande quantidade de vegetação natural envolvendo tipologias como Floresta Estacional Semidecidual, Cerrado e Campos de Altitude (inclusive os raros campos ferruginosos).



Destaque para a Serra da Calçada e irreversíveis impactos sobre grandes atrativos turísticos e paisagísticos em Brumadinho, Ibirité e Nova Lima, envolvendo cachoeiras e piscinas naturais.





“O governo apresentou duas propostas. Uma proposta foi apresentada no ano passado e depois uma outra foi publicada em decreto mudando o traçado. Esse traçado joga o Rodoanel em cima do Monumento Natural da Serra da Calçada e de áreas tombadas próximas a Brumadinho, como o sítio arqueológico do Ciclo do Ouro. E, além disso, tem sítios arqueológicos pré-históricos, tem peças”, explicou Mourão.

A indução e a facilitação da ocupação humana de importantes sub-bacias de contribuição ao manancial do Rio Paraopeba – considerado o segundo em importância para abastecimento hídrico da RMBH – também podem trazer riscos. Além de vários outros mananciais menores que serão afetados.



A associação ainda levanta impactos e destruição do rico acervo arqueológico da Serra da Calçada (Forte de Brumadinho, caminhos de pedra, pinturas rupestres) e impactos diretos sobre o Monumento Natural da Serra da Calçada, que seria cortado no trecho mais importante em termos ambientais arqueológicos, históricos e culturais.



Além disso, 35 propriedades rurais e condomínios instalados na área de influência da nova rodovia também seriam afetados.

A nova proposta





Iniciando no mesmo ponto da proposta do governo, em Betim, o traçado proposto pela Amda seguiria por Ibirité e Belo Horizonte, margeando o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, utilizando parte da faixa de domínio da alça Ferroviária Águas Claras – Ibirité.



Na altura do Bairro Olhos D’Água, seria lançado em túnel sob a Serra do Cachimbo, saindo sobre o antigo viaduto da Mutuca.



Sua inserção com a MGC-356 seria, então, na região da Mutuca, evitando sobrecarga de tráfego no trevo de Olhos d’Água, atualmente saturado.

A conexão do Rodoanel com a BR-040 por túnel sob a Serra do Cachimbo, de maneira a evitar a sobrecarga de tráfego sobre o trevo de Olhos d'Água, pode ser uma solução. Nesta opção, a sugestão é aproveitar o antigo viaduto da Mutuca, hoje desativado.

Em discussão





Uma proposta alternativa foi entregue ao governo, conforme combinado na reunião, e a associação aguarda análise.



O Conselho Consultivo do Parque do Rola Moça não assinou, por entender que cabe ao Estado fazer um estudo mais detalhado, uma vez que a Amda não tem estrutura para elaborar uma análise mais técnica.



No entanto, a entidade acredita em uma rota mais barata para o Rodoanel, com um impacto ambiental menor.





“Nós fizemos um pré-estudo, mostrando que esse trajeto margeando a área urbana de Belo Horizonte, passando entre o Barreiro de Cima e o Parque do Rola Moça, saindo no Olhos D’Água, é uma proposta que ficaria no nosso entendimento muito mais barata e com impacto ambiental muito menor. Essa é uma das propostas que a gente quer que o governo estude”, disse Francisco.





Enquanto isso, juntamente com outras entidades, a associação está planejando e desenvolvendo ações de mobilização social pela mudança do traçado.



Em 12 de janeiro, o governo publicou decreto com novo traçado, que já não passa sobre a Jangada, mas cujos impactos sobre a Serra da Calçada serão ainda maiores. E os impactos sobre outras áreas de florestas e água continuam sendo inaceitáveis.



Nova apresentação, com base no novo traçado, está sendo feita pela Amda e será disponibilizada após o carnaval.

Nesta terça-feira (9/2), uma coletiva será realizada com o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, para tratar do projeto do Rodoanel. A entrevista será concedida na Cidade Administrativa, às 13h. Está disponível a consulta pública para o edital do projeto do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. Por meio de uma página no site do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), a população pode acessar a minuta do edital, estudos de engenharia, econômico-financeiros e jurídicos do projeto. Interessados em participar podem enviar sua contribuição para o e-mail rodoanelmetropolitano@infraestrutura.mg.gov.br, levando em conta o modelo de questionamentos disponibilizado nos arquivos. A consulta pública termina em 22 de março.Nesta terça-feira (9/2), uma coletiva será realizada com o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade,, para tratar do projeto do Rodoanel. A entrevista será concedida na Cidade Administrativa, às 13h.





O Estado de Minas entrou em contato com a Seinfra sobre as reinvindicações das entidades e aguarda retorno.