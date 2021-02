Estado lança consulta pública sobre o Rodoanel Metropolitano de BH

O governo estima que o Rodoanel Metropolitano pode diminuir em torno de 1 mil acidentes por ano só com a redução de fluxo no Anel Rodoviário (foto) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 31/05/2020)



Já está disponível nesta sexta-feira a consulta pública para o edital do projeto do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. Um dos principais objetivos da nova via é tirar o trânsito pesado do Anel Rodoviário, reduzindo o número de acidentes graves. A nova via deve ser construída por meio de uma parceria público-privada.





“Por meio da consulta pública, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) tem objetivo de divulgar o projeto, garantir a transparência no processo e, especialmente, receber contribuições da sociedade sobre o modelo proposto. A iniciativa é, ainda, uma importante ferramenta de participação dos cidadãos na construção de políticas públicas, junto ao governo”, informa o estado.









A consulta pública termina em 22 de março. Segundo o governo de Minas, nesses 45 dias serão realizadas pelo menos cinco audiências públicas para apresentar e discutir o projeto com a população. Essas sessões serão pela internet, por conta da pandemia da COVID-19. As datas, horários e links para participação serão disponibilizados nas redes sociais e página da Seinfra e também no Diário Oficial do Estado.





“Após coleta e análise de todas contribuições, serão realizados os ajustes pertinentes nos documentos que compõem o Edital e seus anexos. A publicação do edital deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2021”, informa o estado.





O governo estima que o Rodoanel Metropolitano pode diminuir em torno de 1 mil acidentes por ano só com a redução de fluxo no Anel Rodoviário. Entre os benefícios listados, a redução do tempo de viagem em municípios da Grande BH entre 30 e 50 minutos, diminuição dos impactos ambientais e geração de 10 mil empregos diretos e indiretos.





Verba da Vale





“O processo todo vai ser coordenado pelo DER (Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais). O Rodoanel tem impacto muito grande na economia mineira, porque hoje o principal polo industrial de Minas Gerais, que é a Região Metropolitana de BH, onde temos o automotivo, é muito impactado pela questão logística. A partir do momento em que se resolve essa questão logística, adicional aos investimentos em si da própria obra, se permite a expansão do parque industrial, de toda região, pois você vai ver uma queda dos custos globais”, afirmou o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy Reis, em entrevista ao Estado de Minas ontem (4/2).





Em dezembro do ano passado, em entrevista coletiva sobre o balanço das atividades do governo, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, apresentou detalhes do projeto do Rodoanel . “Dividimos em quatro alças: Sul (MG-040), Sudoeste (BR-040 a BR-381), Oeste (BR-381 até LMG-806) e da LMG-806 a BR-381, em Sabará. São investimentos da ordem de R$ 6 bilhões. Ele tem complexidades, tem que ser construído do zero. Mas o desafio da modelagem está praticamente concluído”, disse Marcatto.





Naquele mês, segundo o secretário, a obra foi tema de uma reunião com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O secretário informou que já haviam sido realizadas duas rodadas de sondagens de mercado com 16 empresas, algumas internacionais, para apresentação do projeto.