Governo de MG é alvo de duas CPIs; Zema rebate: 'Cabelo em casca de ovo'

Romeu Zema, governador mineiro, concedeu entrevista exclusiva ao EM

O governador de Minas Gerais,(Novo), garante estar tranquilo sobre as duas Comissões Parlamentares de Inquérito () que correm na Assembleia Legislativa. Uma investigação apura o suposto uso irregular de vacinas antiCOVID-19 em servidores da Saúde e os gastos estaduais para conter a pandemia. A outra, recém-instalada, trata de atos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Apesar de afirmar que não teme os desdobramentos, Zema questiona os critérios para a abertura de CPIs.“Me parece que estão procurando cabelo em casca de ovo, e não gordura em pele de porco gordo, como deveria ser. Acho muito estranho tudo isso. Qual é o critério para abrir uma CPI? Procurar migalhas ou deixar passar elefantes e baleias?”, disse, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas , nessa segunda-feira (28/6).Zema recorreu à gestão de Fernando Pimentel (PT), seu antecessor, para justificar a posição.“Nosso governo, parece que está provado, tem corrupção zero, melhorou todos os indicadores da saúde, da segurança, da educação, de investimentos e da transparência. (Sobre) o último governo em Minas Gerais, que arrasou com o estado, mandou nomes de 280 mil funcionários públicos para o SPC, saqueou o Tribunal de Justiça em mais de R$ 6 bilhões, não pagou os repasses aos municípios em mais de R$ 7 bilhões, não teve CPI”, falou.A CPI dos “fura-filas” , sobre a aplicação dos imunizantes, foi instalada em março. A eclosão do escândalo fez o então secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, ser exonerado.“Quem não tem o que esconder, não tem o que temer. Estou muito tranquilo com relação à CPI da Saúde. Para que nada interferisse naquele momento, na CPI, demiti o secretário, que poderia estar envolvido. Se há alguém culpado, que seja responsabilizado e punido”, assinalou o governador.Agora, o comitê examina os gastos do governo estadual no enfrentamento ao novo coronavírus.Neste mês, os deputados estaduais articularam em prol do início de comissão para investigar a administração da. A CPI, que já elegeu presidente e tem relator definido — Sávio Souza Cruz, do MDB — foi solicitada para apurar atos como a venda das ações que a estatal de energia mantinha nos quadros sociais de outras empresas energéticas.Supostos conflitos de interesses oriundos de eventuais condutas ilegais de diretores e funcionários da estatal também vão ser investigados. A transferência de atividades administrativas da companhia para São Paulo será debatida. A mudança, na visão de parlamentares, gerou prejuízos a Minas Gerais.Ao, o governador apontou falhas nas atividades da companhia e criticou atos de antigos administradores, como a compra de subsidiárias fora do estado.“Já escutei diversos empresários falando: ‘queria construir em Minas há cinco ou seis anos, mas não construí porque não tinha energia elétrica’. Temos, necessariamente, de avançar em uma solução para esse tipo de problema. A venda das subsidiárias da Cemig é um dos caminhos, pois entra dinheiro no caixa”.Uma das negociações citadas por ele — a venda da Light — também está na mira da CPI da Cemig, assim como a alienação da Renova, outro empreendimento energético. A intenção de se desfazer de participação na Taesa, do mesmo ramo, será debatida.A ideia é saber se as operações causaram danos aos cofres públicos.A venda de empresas públicas como a Cemig é desejo e promessa de campanha de Romeu Zema. Apesar dos planos, há dificuldades de colocar a estratégia em prática.“Toda venda de empresa é um processo moroso. Estamos vendo o governo federal vendendo algumas empresas, e é um trâmite bastante demorado. Neste restante de governo, vamos fazer mais do que fizemos nos primeiros dois anos e meio. Muita coisa já está pronta e preparada”, sustentou o governador.No caso de Cemig e Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), por exemplo, a Constituição Estadual prevê referendo popular para deliberar sobre negócios envolvendo as empresas. Para que as consultas públicas sejam dispensadas, o governo precisa que a Assembleia aprove Proposta de Emenda à Constituição (PEC).Ao ser questionado sobre a CPI da COVID-19, tocada pelo Senado Federal, o governador faz ressalvas ao que chama de “palanque político”, mas se mostra favorável às investigações.“Sempre falo que a apuração deve ser a mais imparcial possível e, também, a mais célere possível. O que não concordo é esse tipo de CPI ficar servindo de palanque político. Se alguém errou, que seja identificado, responsabilizado e, se for o caso, punido”, pontuou.O pleito de Zema é por agilidade: “O brasileiro, hoje, precisa é de comida no prato. O que vai colocar comida no prato do brasileiro não é CPI; são as reformas que precisamos. As reformas tributária e administrativa. A CPI tem de acabar logo. Que puna quem deva punir. Que ela termine o quanto antes e mostre a que veio”.