Em greve, servidores públicos protestam contra reforma administrativa em BH

Em greve geral por 24h, servidores públicos protestam contra a reforma administrativa no Centro de BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)









Munidos de badeiras, faixas e carro de som, os manifestantes marcham da Praça Afonso Arinos até a Praça Sete, distribuindo máscaras e álcool em gel enquanto expõem os principais pontos da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 32/2020, que tramita na Câmara dos Deputados e pode ser votada até o fim deste mês na comissão especial que discute o tema.





"Muitos acreditam que a reforma só atingirá os funcionários públicos, mas os efeitos são para todos. A PEC coloca em risco os serviços públicos oferecidos à população, abre portas para privatizações e ainda aumentará os casos de corrupção", alerta Isaac Lima, coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais (Sitraemg).



"Sem autonomia"





Um dos pontos mais criticados da proposta, assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é o fim da estabilidade dos servidores.





"Com o fim da estabilidade, nossos governantes terão cerca de 1 milhão de cargos de livre nomeação à sua disposição. O agente público, desta maneira, não terá mais autonomia, vai ficar à mercê do político que o contratou", argumenta Lima



"Vamos lembrar que, sem estabilidade, o (chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde) Luís Miranda , que depôs na CPI da COVID, não teria segurança, nem legitimidade para revelar ao país o escândalo do superfaturamento da (vacina contra COVID-19) Covaxin. A reforma é um projeto de poder, não de melhoria dos serviços à nossa sociedade, como deveria ser", afirma", complementa.





Os manifestantes também chamam atenção para os chamados "intrumentos de cooperação", outro ponto controverso da reforma. A medida possibilita a execução compartilhada de serviços entre os setores público e privado, em modalidade que inclui a divisão da estrutura física e o uso dos recursos humanos. As bases desta dinâmica ainda não estão definidas, mas os sindicatos classificam o projeto de "privatização disfarçada" do serviço público.





"Não se trata de acabar com privilégios. Se essa fosse mesmo a intenção, a reforma não teria deixado de fora parlamentares, militares, magistrados e membros do Ministério Público", alega o coordenador do Sitraemg.

Emdesde as 17h desta quarta-feira (17/8), servidores das três esferas de governo (municipal, estadual e federal), vinculados aos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e a empresas públicas, protestam no Centro de Belo Horizonte contra a, que altera as normas que regem o trabalho do funcionalismo no Brasil.