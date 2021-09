Zema sobre as manifestações no 7 de setembro: 'Momento inadequado"

Governador Romeu Zema (Novo) nesta sexta-feira (3/9) no Bairro Paquetá, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (foto: Matheus Muratori/EM/D.A Press) O feriado do Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro (próxima terça-feira), será marcado por manifestações contra e a favor do governo em todo o país. Em Minas Gerais, não será diferente. Governador mineiro, Romeu Zema (Novo), diz respeitar os atos, apesar de considerar o momento como inadequado para essas manifestações por conta da pandemia de COVID-19.













Os maiores atos no estado vão acontecer na capital, Belo Horizonte. Zema diz que tanto os atos pró quanto os contra serão acompanhados pela Polícia Militar, a fim de evitar desorganizações e até possíveis confrontos.





“Neste 7 de setembro, temos previsões de manifestações em vários pontos do Brasil. Aqui em Minas, a Polícia Militar está acompanhando, e até o momento tudo indica que vamos ter manifestações pacíficas, organizadas. A polícia já está avisada onde essas manifestações serão, estará acompanhando”, também disse Zema, anteriormente à reflexão sobre o momento em que as manifestações vão acontecer.









Manifestação que será marcada por críticas ao governo, o Grito dos Excluídos vai começar às 10h na Praça Afonso Arinos e terminará na Praça da Estação, passando pela Avenida Álvares Cabral, Rua dos Timbiras, Avenida Afonso Pena, Praça Sete e pela Avenida Amazonas. A movimentação acontecerá entre a Região Centro-Sul e a Central de BH.





Já o ato com caráter governista e a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), vai acontecer a partir das 10h na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da cidade belo-horizontina. A tendência é de que a manifestação esteja cheia, mesmo com diversas caravanas saindo de BH em direção a Brasília e São Paulo, locais onde a movimentação promete ser ainda maior.