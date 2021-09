Bolsonaro convida Fux para comparecer em manifestações em 7 de setembro

Bolsonaro disse que Luiz Fux está convidado a comparecer nos movimentos programados para 7 de setembro (foto: Reprodução)









"Hoje o ministro Fux do STF disse algo parecido com "só há democracia se tiver respeito à Constituição". Parabéns, ministro. É exatamente isso que queremos. Está convidado a participar do movimento. É respeito à Constituição que, em Brasília, infelizmente uma pessoa ou outra não está respeitando, em especial ao artigo 5º. Não pode um ou dois falarem que o que você está falando não é verdade e que você vai ser censurado ou preso, ou então passar por busca e apreensão. Não existe isso", disse.





O presidente disse que o TSE "não pode desmonetizar páginas", fazendo uma referência ao órgão que proibiu o repasse de dinheiro por parte de plataformas aos canais bolsonaristas. Bolsonaro disse que "tem gente que vive daquilo" e que espera que "as pessoas mudem o comportamento depois do movimento" de 7 de setembro.





"O que vai acontecer dia 7? Será uma manifestação nunca vista no Brasil e todos nós temos que entender o que o povo está querendo. Espero que uma ou duas pessoas mudem o comportamento depois desse movimento. Se não mudar, fica difícil a convivência, como disse o ministro Fux", concluiu.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a ironizar a afirmação do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, que pediu respeito à democracia. Bolsonaro, também nesta quinta-feira (2/9), convidou Fux a comparecer nas manifestações programadas para acontecer no dia 7 de setembro, data em que se celebra a Independência do Brasil.