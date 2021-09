Bolsonaro sobre ato no dia 7: 'Vai ter 2 milhões de pessoas na Paulista'

Presidente Jair Bolsonaro e apoiadores (foto: PR/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que ninguém precisa temer as manifestações do próximo dia 7, Dia da Independência do Brasil. O chefe do Executivo afirmou que a expectativa é de que o protesto bata recorde de pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, com 2 milhões de apoiadores.