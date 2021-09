Zema recebe 2ª dose da vacina de COVID e faz coro pela imunização completa

Governador Romeu Zema (Novo) recebe segunda dose da vacina contra COVID-19 nesta sexta-feira (3/9) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



O governador de Minas, Romeu Zema, recebeu nesta sexta-feira (03/09) a segunda dose da vacina contra a COVID-19. Zema, de 56 anos, esteve nesta manhã no Centro de Saúde Itamarati, no Bairro Paquetá, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, onde completou a imunização contra o coronavírus.









Zema também lembrou o fato de idosos terem de retornar aos postos para uma terceira dose de reforço. "E na semana que vem, aqui neste posto de saúde, eles já começam a vacinar adolescentes e idosos com a terceira dose. Estamos entrando em outro ciclo do processo de vacinação que vai reforçar ainda mais a imunização", completou o governador.

Zema no Centro de Saúde Itamarati, no Bairro Paquetá, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, onde completou a imunização contra o coronavírus (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





BH vacina nesta sexta-feira, com a segunda dose, os adultos sem comorbidades de 56 anos - a imunização é garantida apenas às pessoas que a data do cartão esteja marcada para até a próxima sexta-feira (10). Já neste sábado (4), a capital mineira imuniza os jovens com 18 anos com a primeira dose da vacina.

Zema, morador de BH, recebeu a primeira dose da vacina em 15 de junho deste ano. Na ocasião, o governador mineiro escolheu outro ponto da cidade belo-horizontina, mas também na Pampulha, para tomar a “agulhada”. Assim como na primeira vez, o governador recebeu o imunizante da AstraZeneca/Oxford.





À época, com a vacinação começando a acelerar, Zema anunciou que Minas Gerais divulgaria naquele dia um cronograma da imunização para todo o estado. O calendário pensado será cumprido, já que a expectativa era de se imunizar com a primeira dose todos os mineiros com 18 anos ou mais até outubro deste ano.