Zema pede calma sobre projeto que regula fretamento de ônibus em Minas

Romeu Zema pede calma em relação a ao projeto de lei que pode regularizar transporte fretado em Minas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Após o projeto de lei que regulariza o fretamento de ônibus no estado ser aprovado em segundo turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o governador Romeu Zema (Novo) usou as redes sociais para tentar ‘acalmar’ a população. Segundo o gestor, a administração estadual está analisando o PL 1.155/1, que foi encaminhado pelos deputados nessa quarta-feira (1º/9).









“Mas adianto, o interesse dos mineiros sempre estará em primeiro lugar em toda decisão do meu governo. Minas tem gestão”, completou.

O governador de Minas tem até o fim de setembro para sancionar ou vetar a proposta de autoria do deputado Alencar da Silveira Junior (PDT). Um dos principais pontos que está gerando debate entre defensores e opositores do PL é a inviabilização da operação de empresas que oferecem esse serviço por aplicativos, como a Buser.





Além disso, ele também pode estabelecer somente o circuito fechado - obriga o mesmo grupo de passageiros estar na ida e na volta -, exige requisição ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG) até seis horas antes do início do primeiro trecho da viagem e outros pontos.





Desde que o projeto de lei passou no plenário da Assembleia, manifestações como #VetaZema e #BuserSim povoam os comentários em cada publicação do governador nas redes sociais.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira