Deputados de MG anulam decreto de Zema sobre fretamento de ônibus

Fretadores protestaram contra a derrubada do decreto sobre regras para o transporte coletivo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Novo marco legal do setor deve entrar em pauta

Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, em caráter definitivo, o Projeto de Resolução (PRE) que revoga odo governador Romeu Zema (Novo) sobre a flexibilização dono estado. A anulação da medida editada pelo poder Executivo foi definida pela maioria dos deputados estaduais nesta quarta-feira (14/7). Decreto de Liberdade dos Transportes , em vigor desde fevereiro, foi derrubado em 2° turno pelos parlamentares. O texto flexibilizava as normas para o fretamento no estado e abre o mercado para empresas que operam por meio de aplicativos.O decreto permitia o transporte de pessoas emfretados sem a apresentação, ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER-MG), com 12 horas de antecedência, de lista prévia contendo informações sobre os passageiros. Estava extinta ainda, a necessidade de circuito fechado - modelo em que o veículo inicia e termina a viagem em um mesmo pontoO autor do projeto para anular a normativa, Alencar da Silveira Júnior (PDT), alega que houve "atropelo" para fazer valer as novas regras. Na visão do parlamentar, mudanças como as que constam no decreto precisam de aval do Legislativo - com a votação do texto precedida por amplo debate em torno do tema.Paralelamente, outros deputados defendiam o projeto, afirmando que o arrocho das regras para o setor de transportes, além de proporcionar economia aos consumidores, contribui para a geração de emprego e renda.Nos últimos dias, fretadores se posicionaram nas imediações da sede do Parlamento estadual para protestar contra o decreto . Eles pedem audiência pública sobre o tema.O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) apontou ilegalidades no decreto, recomendando aa revogação da norma. A corte solicitou à Assembleia, na semana passada, a votação da proposta sobre a derrubada definitiva.



Deputados se articulam para analisar um projeto de lei sobre o novo marco legal do setor de fretes. Um dos que garante a análise de proposta ligada a esse ramo de transportes é, justamente, Alencar da Silveira Júnior. O pedetista sustenta que as mudanças devem ser feitas seguindo o rito adequado.



Nessa terça (13), quando o projeto foi votado em primeiro turno, Alencar estimou a votação de um projeto sobre os ônibus fretados em 30 ou 45 dias.



"Sem compromisso com 'A' ou 'B', temos condição de manter o que está bom no decreto, dando garantias aos pequenos, que trabalham com seriedade, e boas condições à à população", disse.



Guilherme da Cunha (Novo) foi um dos que, nesta quarta, votou contra a derrubada do decreto. "Isso não provocou um caos no transporte da Rodoviária", opinou.



Apesar disso, o deputado governista ressaltou a importância do diálogo para construção de um marco regulatório para o setor.