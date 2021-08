Zema sobre 13°: 'Tudo indica que vamos conseguir pagar na data certa'

Governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) deu uma boa notícia aos funcionários públicos do estado nesta segunda-feira (30/8) para começar a semana. Segundo o chefe do executivo estadual, o pagamento do 13° salário está previsto para ser quitado na data prevista pela lei, ou seja, até 30 de novembro, a primeira parcela, e a segunda até o dia 20 de dezembro.