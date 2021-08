Zema garante que ampliação do metrô de BH já tem orçamento reservado

Governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) garantiu que a aguardada ampliação no metrô de Belo Horizonte já tem verba reservada no Ministério da Economia. O chefe do executivo estadual esteve no Ministério da Infraestrutura, em Brasília, na última semana e ouviu do ministro Paulo Guedes que os R$ 2,8 bilhões que serão investidos pela União já estão garantidos. O governo estadual, por seu turno, disponibilizará R$ 400 milhões.













O chefe do executivo estadual também elaborou um 'Plano B' para o caso do governo federal não cumprir a promessa. Ele garantiu que por parte do governo de Minas, o investimento dos R$ 400 milhões será feito independentemente se for ter o aporte do governo Bolsonaro ou não. “Dá para revitalizar esta linha atual que já existe, que hoje tem vários gargalos, modernizar as composições, melhorar diversas estações. Então mesmo que o governo federal falte, o que eu não acredito, numa hipótese remota, nós vamos fazer avanço na questão do trem metropolitano”, prometeu.





Ele também assegurou que com a confirmação da obra, o investimento não vai ficar parado. “ É uma obra muito importante para Belo Horizonte, para a região metropolitana, que já deveria ter sido feita há 20, 25 anos atrás e eu quero ter o prazer de pelo menos iniciá-la. É uma obra que levará anos, talvez de 5 a 8 anos para ser executada, mas eu acredito firmemente. Um detalhe muito importante, na minha gestão eu não comecei e parei nenhuma obra, isso nunca vai acontecer. O cemitério de obras inacabadas em Minas Gerais só tem diminuído e com o metrô não vai ser diferente”, concluiu.





O projeto prevê a ampliação da linha 1 do metrô de BH, que atualmente vai do Bairro Água Branca, em Contagem, Região Metropolitana da capital de Minas Gerais, até ao Bairro Venda Nova, na região belo-horizontina de mesmo nome. Ela tem 19 estações e 28,1 km de extensão. A ideia é estender o trajeto para o Novo Eldorado, além de fazer melhorias operacionais ao longo do trajeto.





Além disso, também é prevista a construção da linha 2, que nunca saiu do papel, e visa ligar o Bairro Calafate à Região do Barreiro, ambos em BH. O projeto para o segundo trecho se arrasta há, pelo menos, 20 anos.





O andamento das intervenções está condicionado à cisão da seccional mineira da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). O edital para a entrega da empresa à iniciativa privada deve ser publicado no início do próximo ano.