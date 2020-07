Bolsonaro e as emas: depois de algumas bicadas, presidente leva cloroquina para as aves

A relação entre o chefe do executivo e as emas não tem sido muito amistosa (foto: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo) isolamento social após ter um terceiro resultado de exame positivo para o novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se encontrar com as emas de Brasília. Após dois episódios em que levou bicadas dos animais, nesta quinta-feira (23) o chefe do Executivo resolveu mostrar uma caixa de hidroxicloroquina para as aves. Emsocial após ter um terceiro resultado de exame positivo para o novo coronavírus, o presidente Jairvoltou a se encontrar com as emas de Brasília. Após dois episódios em que levou bicadas dos animais, nesta quinta-feira (23) o chefe do Executivo resolveu mostrar uma caixa de hidroxicloroquina para as aves.













Apesar de ser um entusiasta da cloroquina, o uso do medicamento para o tratamento do novo coronavírus já foi rechaçado diversas vezes por pesquisadores. Nesta quinta-feira (23), um estudo brasileiro coordenado pelos principais hospitais privados do país apontou que a hidroxicloroquina, associada ou não ao antibiótico azitromicina, não tem eficácia no tratamento de pacientes internados com quadros leves e moderados de covid-19.





A pesquisa, publicada na revista científica New England Journal of Medicine , verificou ainda que, no grupo de pacientes que fez uso dos medicamentos, foram mais frequentes alterações nos exames de eletrocardiograma e de sangue que representam maior risco de arritmia cardíaca e lesões no fígado.