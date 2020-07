'Tem uma pessoa que gosto muito em BH', diz Bolsonaro sobre eleições municipais

Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante sua live semanal (foto: Reprodução/Facebook)



Mesmo com o adiamento das eleições municipais para o mês de novembro, o assunto já está na pauta do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Pelas redes sociais nesta quinta-feira, Bolsonaro disse que não pretende se envolver em campanhas, mas que alguém de quem ele gosta muito deve ser candidato em Belo Horizonte.





O Estado de Minas apurou que o preferido de Bolsonaro na corrida pela prefeitura na capital mineira deve ser o deputado estadual Bruno Engler. Ele se elegeu para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo PSL, antigo partido do presidente, mas agora é afiliado do PRTB.



"Não pretendo me envolver em candidaturas para prefeito no Brasil. Não pretendo. Não quer dizer que eu não vá participar de um local ou outro. Não pretendo. Tem uma pessoa que eu gosto muito em Minas Gerais que talvez venha candidato em BH. Nem na minha cidade, Eldorado Paulista, com seus três mil eleitores eu vou entrar em campanha. Não pretendo. Talvez colabore com um ou outro candidato a vereador", disse o presidente.