Com COVID-19, Bolsonaro anda de moto e conversa sem máscara com garis

O presidente está isolado no Alvorada desde 6 de junho, quando descobriu que contraiu a doença. Ele já fez três testes para COVID-19, todos registaram positivo. Bolsonaro vem se tratando com hidroxicloroquina. embora o tratamento não tenha eficiência comprovada.

No último sabádo (18), o presidente defendeu mais uma vez o uso da hidroxicloroquina no tratamento contra o novo coronavírus e comentou que a medicação é uma alternativa melhor do que o isolamento social no combate à COVID-19.Mesmo afirmando não entender nada "sobre isso aí" e dizendo que não é médico, o Bolsonaro afirmou que tomar a medicação pode surtir mais efeito do que ficar em casa.