Luciano Huck sobre governo Bolsonaro: 'É muita ineficiência'

Huck é cotado como candidato à Presidência nas eleições de 2022 (foto: Twitter/Reprodução) candidato à Presidência nas eleições de 2022, voltou a usar as redes sociais nesta quinta-feira (23) para criticar o governo Bolsonaro na luta contra o novo coronavírus. “É muita ineficiência”, escreveu o apresentador. Huck ainda falou que o Brasil é um país “sem liderança, onde quem sofre mais é o povo com menos acesso, recursos e opções.” Luciano Huck , cotado comonas, voltou a usar as redes sociais nesta quinta-feira (23) para criticar o governona luta contra o. “É muita ineficiência”, escreveu o apresentador.ainda falou que o Brasil é um país “sem liderança, onde quem sofre mais é o povo com menos acesso, recursos e opções.”





Junto a uma reportagem, Huck afirmou que “a descoordenação no combate à pandemia impediu que fossem usados até agora 71% do dinheiro emergencial previsto para deter o avanço do coronavírus”.





É muita ineficiência. A descoordenação no combate à pandemia impediu que fossem usados até agora 71% do dinheiro emergencial previsto pra deter o avanço do coronavírus. Em um país sem liderança, quem sofre mais é o povo com menos acesso, recursos e opções. Triste. pic.twitter.com/3fMkFySY9I %u2014 Luciano Huck (@LucianoHuck) July 23, 2020





Em outra postagem, o apresentador afirma que o Brasil precisa sair da pandemia como um país mais “solidário e fraterno.” De acordo com ele, a solução para isso estaria na reforma tributária, que é uma “boa oportunidade para isentar doações ao 3º setor e elevar a tributação de heranças”. Huck lembrou ainda que o Brasil cobra imposto sobre doações.





Essa não é a primeira vez que o apresentador usa as redes sociais para tecer críticas ao governo Bolsonaro. Em outra ocasião, Huck afirmou que o governo “ sonega informações ” durante a pandemia e que Bolsonaro precisava ter mais empatia





O tom mais autoritário veio após o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, revelar que pretende participar das eleições de 2022. Luciano também cotado para as eleições. O apresentador acumula 13 milhões de seguidores no Twitter, onde ele fez as postagens.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa