Luciano Huck sobre governo: 'Sonega informações aos cidadãos e comete crime"

(foto: Reprodução/Twitter) apresentador Luciano Huck, cotado para a disputa presidencial de 2022, usou as redes sociais nesta segunda-feira (08) para comentar sobre o governo Bolsonaro. De acordo com ele, ao deixar de divulgar os números da COVID-19 o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) “sonega informação aos cidadãos e comete crime de responsabilidade”. apresentador, cotado para a disputa presidencial de 2022usou as redes sociais nesta segunda-feira (08) para comentar sobre o governo Bolsonaro. De acordo com ele, ao deixar de divulgar os números da(sem partido) “sonega informação aos cidadãos e comete crime de responsabilidade”.





"Informação é a nova fonte de riqueza. Temos de nos mobilizar p/ impedir q ideologias reacionários distorçam ou neguem fatos no Brasil. Governo que sonega informação aos cidadãos comete crime de responsabilidade. Ainda mais quando há vidas em risco%u201D Luciano Huck, via Twitter









Luciano utilizou a hasghat #PedaladasSanitarias e compartilhou a capa de três anos atrás da revista The Economist, com o título 'The world's most valuable resource' (O recurso mais valioso do mundo), falando sobre a importância dos dados e da informação para o mundo.





Na manhã do último domingo (08) o apresentador tinha defendido o movimento Renda Básica que Queremos, que tem a ideia de distribuir um valor de R$ 200 para trabalhadores autônomos num período de três meses. Isto pondo em vista a pandêmia do novo coronavírus.





“A pandemia escancarou a urgência de viabilizar um auxílio permanente capaz de garantir dignidade aos mais pobres. O movimento ‘Renda Básica que Queremos’ ataca a cruel desigualdade do Brasil com afeto e eficiência. Bora apoiar”, afirmou.

Após a publicação, um dos maiores apoiadores do atual presidente da República, o empresário Marcelo de Carvalho, que é um dos sócios da RedeTV!, já fez críticas ao comunicador. “Essa proposta do Luciano Huck é absurda, desastrosa. O que o brasileiro quer é emprego digno, bem remunerado, que só se consegue com a economia de mercado e fortalecimento das empresas, e não uma esmola do estado. É uma pena que nos dias de hoje ainda haja essa mentalidade”, disparou.

O apresentador vem dado várias opiniões políticas nas redes sociais, o que vem chamando atenção dos internautas. Na última semana ele chegou a comentar sobre a notícia de que o Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou indícios de fraudes em 55 contratos do governo com empresas de tecnologia da informação . Os contratos chegam custar R$ 500 milhões para os cofres públicos. "Inacreditável. Tanto sofrimento, e as trevas da corrupção seguem assombrando. TCU vê fraudes que somam 1/2 bilhão em contratos mantidos e aditivados pelo governo", publicou.

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte