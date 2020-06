Luciano Huck: 'A corrupção eleva a desigualdade e trava o desenvolvimento'

AM

(foto: Reprodução/Twitter) apresentador Luciano Huck, cotado para a disputa presidencial de 2022, usou as redes sociais nesta quinta-feira (04) para comentar a notícia de que o Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou indícios de fraudes em 55 contratos do governo com empresas de tecnologia da informação. Os contratos chegam custar R$ 500 milhões para os cofres públicos. cotado para a disputa presidencial de 2022, usou as redes sociais nesta quinta-feira (04) paraencontrou indícios de fraudes em 55 contratos do governo com empresas de tecnologia da informação. Os contratos chegam custar R$ 500 milhões para os cofres públicos.

Inacreditável. Tanto sofrimento, e as trevas da corrupção seguem assombrando. TCU vê fraudes que somam 1/2 bilhão em contratos mantidos e aditivados pelo governo Luciano Huck



Entenda

Uma força-tarefa do Tribunal de Contas da União encontrou indícios de fraude em 55 contratos com empresas de tecnologia da informação (TI) firmadas pelo governo federal, que custou cerca de R$ 500 milhões ao cofres públicos. Entre as irregularidades estão a falta de justificativa para contratações e até mesmo a falta de especificação de serviço que seria prestado. A falta de informação levou os auditores a apontar risco de corrupção e desvio de dinheiro.

A investigação foi iniciada em 31 de julho do ano passado e envolve contratos em 11 ministérios, incluindo Saúde, Cidadania, Educação, Economia e Infraestrutura, além de 17 órgãos do governo.

Vale relembrar que nem todos os contratos foram fechados na gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), mas receberam aditivos ou foram mantidos em vigor pela gestão atual.

