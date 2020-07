Bolsonaro veta obrigatoriedade de uso de máscaras em templos religiosos, mas sanciona para espaços públicos

Presidente vê 'possível violação de domicílio' caso obrigue máscaras em lojas e templos religiosos (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República) Jair Bolsonaro (sem partido) vetou parte da lei aprovada pelo Congresso que obriga o uso de máscaras de proteção facial em todo o Brasil durante a pandemia de COVID-19. A utilização do equipamento em órgãos e entidades públicas e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e outros locais fechados em que haja reunião de pessoas foi vetada. O presidente da República(sem partido) vetou parte da lei aprovada pelo Congresso que obriga o uso de máscaras de proteção facial em todo odurante ade. A utilização do equipamento em órgãos e entidades públicas e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e outros locais fechados em que haja reunião de pessoas foi vetada.









Na sanção presidencial desta madrugada, as máscaras de proteção passam a ser obrigatórias em espaços e transportes públicos (táxis, carros de aplicativos, ônibus, aviões, helicópteros e embarcações fretadas). A sanção consta no Diário Oficial da União desta sexta-feira.





A votação definitiva no Congresso ocorreu na Câmara, no último dia 9 de junho. Em seguida, o texto seguiu para sanção presidencial. "A propositura legislativa, ao estabelecer que o uso de máscaras será obrigatório em demais locais fechados em que haja reunião de pessoas, incorre em possível violação de domicílio por abarcar conceito abrangente de locais não abertos ao público”, destaca a justificativa apresentada pelo governo para o veto.





No Congresso, porém, a discussão do projeto não tratou do uso das máscaras dentro de casa. Além de transportes e estabelecimentos comerciais, a proposta menciona "demais locais fechados em que haja reunião de pessoas". Esse trecho, porém, está inserido em artigo que trata da obrigação de máscaras em "espaços públicos e privados acessíveis ao público".