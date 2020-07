Bolsonaro critica Mandetta: passou mais tempo 'com terror' do que trabalhando

O presidente Jair Bolsonaro durante sua live semanal (foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique, ao afirmar nesta quinta-feira, 23, que ele passou mais tempo "com terror" do que trabalhando. Na transmissão semanal ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro disse que Mandetta espalhou pânico em entrevistas, ao afirmar que "vai ter caminhões de corpos" com a COVID-19.A retomada da crítica de Bolsonaro ao ex-ministro da Saúde é feita um dia depois que o ex-titular da pasta afirmou que pretende sea presidente em 2022, em entrevista à Band News TV.disse também que não pode sair nas ruas por temer ação judicial. O presidente ainda testou positivo no terceiro exame que fez para detectar o novo coronavírus. Mais cedo, no entanto, passeou de motocicleta pela área externa do Palácio da Alvorada e parou para conversar com trabalhadores que faziam a limpeza do local.Bolsonaro atacou ainda os governadores de, Carlos Moisés (PSL), e do, Wilson Witzel (PSC). Segundo ele, os dois se elegeram usando seu nome. Moisés e Witzel respondem a processo de impeachment nas respectivas Assembleias Legislativas. "Não sei o que dá na cabeça das pessoas, mas resolveram me atacar. Não sei qual é a intenção", disse.