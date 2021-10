Brasil chega a 600 mil mortos por COVID-19

O país acumula 600.425 vidas perdidas para a doença (foto: Arte/EM/D.A press)

O Brasil registrou, entre ontem e hoje, 615 óbitos causados pela covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta sexta-feira, 8. Com os registros, o País supera a marca de 600 mil óbitos por covid-19 e acumula 600.425 vidas perdidas para a doença.