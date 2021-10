Abrafarma: farmácias têm menor porcentual de casos de covid desde abril de 2020

As farmácias brasileiras registraram na semana entre 27 de setembro e 3 de outubro o menor porcentual de testes positivos da covid-19 desde abril de 2020, aponta a Associação Brasileira de Redes de Farmácias (Abrafarma). Foram 17.708 casos confirmados, de um total de 150.208 atendimentos, o equivalente a 11,78%. Até então, o menor índice havia sido de 13,01%, contabilizado entre os dias 12 e 18 de outubro do ano passado.



O porcentual da semana imediatamente anterior, de 20 a 26 de setembro, foi de 13,09%. A redução ocorreu mesmo com o aumento na procura por testes, de 146.332 para 150.298.



Desde abril do ano passado, quando o serviço de testagem foi implementado, as farmácias realizaram 11,027 milhões de atendimentos, sendo 2.215.717 com resultados positivos (20%).