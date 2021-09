Bolsonaro defende uso de ivermectina contra COVID-19 e live é interrompida

Transmissão de live de Bolsonaro, que costuma ir de 19h às 20h, durou 48 minutos (foto: Reprodução)









"É crime falar em tratamento inicial no Brasil. Ano passado me senti mal e tomei um negócio aí para a malária e me curei no dia seguinte. Eu, talvez, tenha sido reinfectado nos últimos dias, semanas, de vez em quando tomo ivermectina e tomo com esse...", dizia Bolsonaro, quando a transmissão saiu do ar.





A live semanal de Bolsonaro costuma ser realizada todas às quintas, de 19h às 20h. Desta vez, a transmissão durou 48 minutos.





Em julho, o YouTube removeu vídeos, incluindo as tradicionais "lives" do presidente por violar políticas de informações sobre a COVID-19, justamente por mencionar hidroxicloroquina e ivermectina contra a doença. A plataforma entendeu que a abordagem de Bolsonaro pode apresentar "sérios riscos de danos significativos".

A transmissão semanal ao vivo que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) promove foi interrompida nesta quinta-feira (16/9). No momento em que o sinal saiu do ar, Bolsonaro falava sobre o uso de remédios sem eficácia comprovada contra a COVID-19, como a ivermectina.