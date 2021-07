Bolsonaro: em público, nada de vacinas. No privado, negociatas milionárias

Bolsonaro e Zé Gotinha: relação estranha (foto: AFP / EVARISTO SA)









Mas um dos maiores mistérios, senão o segundo maior - o primeiro é a rejeição ao uso de máscara -, é o motivo que levou o governo brasileiro a declinar de todas as ofertas de vacinas , ainda em 2020, quando o mundo inteiro corria atrás das doses escassas. Hoje, a CPI da COVID parece ter encontrado algumas respostas.

Não aos laboratórios, sim aos atravessadores









Contudo, o mais grave ainda estava por vir. Eduardo Pazuello, o general-fantoche, aquele que declarou, ‘o presidente manda e eu obedeço’, negociou 30 milhões de doses de Coronavac - a ‘vachina’ do Doria que causaria suicídio, morte e invalidez - por três vezes o valor de mercado , diretamente com atravessadores chineses.

MENTIRAS DE UM GOVERNO DESMORALIZADO

Dois ou três dias após afirmar aos senadores da CPI que nunca negociou vacinas diretamente, pois ‘o ministro não negocia vacinas’, o general-bibelô se reuniu com os comunistas comedores de criancinhas e acertou a compra superfaturada. Mais: gravou um vídeo anunciando sua ‘boa ação’ aos brasileiros sem vacinas.





Como sabido, a CoronaVac é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, de São Paulo, e só está salvando dezenas de milhares de vidas - que Bolsonaro jamais salvou; ao contrário! - graças ao esforço e empenho pessoal do governador João Doria. Ou seja: por que negociar 30 milhões de doses com os chineses?





E por que a compra pelo triplo do preço que o governo já estava pagando? Hein, Pazuello? Será que o mito mandou e o capacho simplesmente obedeceu? Ou foi iniciativa própria mesmo? Ou será que o especialista em logística, que confunde o hemisfério sul com o norte, também não manipula bem a calculadora?