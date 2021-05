Apesar do desgaste, Bolsonaro deve manter discurso negacionista

O presidente Jair Bolsonaro durante manifestação com apoiadores, no Maranhão: falas negacionistas dão munição à oposição (foto: Isac Nóbrega/PR/AFP)

CPI da COVID levanta dúvidas sobre a possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro mudar o discurso negacionista. Sofrendo com fatos negativos quase diários, o presidente acabou se tornando, ao menos em partes, vítima do que diz, já que suas falas negacionistas em relação à pandemia de coronavírus também alimentam a oposição no colegiado.



Mesmo os parlamentares da base do governo admitem que não há possibilidade de Jair Bolsonaro mudar o tom. Líder do DEM no Senado e principal nome da tropa de choque do governo na CPI, o senador Marcos Rogério defende que o presidente não precisa mudar de tom, e entende que, apesar das falas de Bolsonaro, o governo faz o que é necessário para o combate à pandemia.



"O que tenho visto é o governo do presidente Bolsonaro agindo no sentido de dotar o país de todas as condições para o enfrentamento. Reforçou o orçamento de estados e municípios, contratou vacinas dos principais laboratórios com imunizantes disponíveis, tem trabalhado no sentido de garantir suporte", argumentou.





Questionado se Bolsonaro não dificulta o trabalho da base parlamentar, por exemplo, ao defender o uso da cloroquina, o senador afirmou que esse "não é o ponto central".



"O medicamento foi usado pelo Brasil e ainda é, pois tem muitos médicos que continuam receitando não só a hidroxicloroquina, cloroquina, como a azitromicina, ivermectina e tantos outros. Não temos um medicamento próprio com indicação na bula. Quando o presidente fez a defesa, outros países faziam também. Outros países ainda usam a cloroquina. Então, o foco tem que ser enfrentar o vírus e vencer. Com a vacina e os protocolos de segurança”, justificou.





Já o líder do MDB na Câmara, deputado Isnaldo Bulhões (AL), se diz contrário ao discurso negacionista de Bolsonaro. Ele também afirma que isso não vai mudar, mas que o governo caminha para conciliar duas posições contraditórias.



“Na verdade, a ideia de mudar de discurso é complexa. E o que o presidente tem mostrado é que mantém o discurso e o comportamento. A exemplo do que tem feito em manifestações. Agora, não julgo que o ministro Marcelo Queiroga esteja indo no mesmo caminho. Ele tem ouvido a ciência. Agora, do presidente, eu imagino que ele vai continuar”, avaliou.





Duas caras

Para o analista político do portal Inteligência Política, Melillo Dinis, Bolsonaro não mudará o discurso, pois mira a eleição, e isso significaria abandonar a base de eleitores mais fiel. Mas terá que conciliar o que diz e o modo com o qual se apresenta com outras estratégias para conseguir se apresentar como um candidato viável nas próximas eleições.



“O que muda é a estratégia. O discurso continua o mesmo no campo do folclórico agressivo. A estratégia muda para que se atinja o objetivo, que é a eleição. A primeira delas é a tentativa, nas próximas semanas, de definir um partido político. Segundo é a luta para que tenha influência nas eleições do Parlamento, com uma bancada e um partido para chamar de seus", destacou.





O mestre em sociologia política e doutor em direito Geraldo Tadeu Monteiro, por sua vez, destaca que a identidade de Bolsonaro se apresenta nos discursos.



“É o que ele acredita. Ele segue sendo negacionista, chamando de idiota as pessoas que ficam em casa. Chama de atentado à liberdade. Na essência, ele segue fazendo o mesmo discurso. Mas, diante das circunstâncias, o governo pode tentar modular o discurso estrategicamente. Instruir os depoentes da CPI para negarem simplesmente. Até agora, o discurso (de outros membros do governo) foi amenizado para evitar que se transformasse em mais um ingrediente contra Bolsonaro. Mas, na essência eles são a mesma coisa. Queiroga tem um pouco mais de liberdade, mas o presidente segue sem máscara e provocando aglomeração", lembrou.





"O Pazuello saiu? É um fusível queimado. O Ernesto também. A situação fica insustentável e para não repercutir sobre o presidente, você tira essas pessoas. Desde o início, as pessoas perguntam se ele vai mudar. Mas ele é o protagonista de um movimento chamado bolsonarismo, mobilizado por ideias básicas. Ele não pode chegar e dizer para as pessoas ficarem em casa. Ele não tem como recuar. Ele, estrategicamente, evita falar certas coisas, mas, em termos pragmáticos, o governo Bolsonaro, considerando ministros, devem ter considerado modular o discurso, não alimentar polêmica dentro da CPI. Vai ser uma coisa duplamente negacionista. É mais uma estratégia", disse.









Enquanto isso...

...Bolsonaro participa de ato hoje no Rio





O presidente Jair Bolsonaro estará no Rio na manhã de hoje para participar de um passeio de moto promovido por seus apoiadores. A expectativa é de que centenas de apoiadores participem do ato, que sairá da Zona Oeste da cidade e terminará próximo ao centro da capital fluminense. A concentração será no Parque Olímpico da Barra, e o percurso a ser percorrido é de cerca de 30 quilômetros. O ponto de chegada anunciado pelos organizadores é o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, na Glória, Região Central da cidade. A previsão é que o passeio termine por volta de meio-dia. A participação de Bolsonaro no ato vai mobilizar um esquema especial de segurança no Rio. Esta será a segunda vez neste mês que o presidente participará de um ato com motociclistas. A primeira aconteceu em 9 de maio, em Brasília.