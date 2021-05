Presidente da CPI critica aglomeração de Bolsonaro no Maranhão

Omar Aziz criticou presença de Bolsonaro em inauguração de obra no Maranhão (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O presidente da CPI da Covid, senador(PSD-AM), criticou o presidente Jair Bolsonaro pelaque o chefe do Executivo promoveu durante agenda no Maranhão, na sexta-feira (21/5) um dia depois de o estado identificar a circulação dado novo coronavírus. O parlamentar também reafirmou que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello será reconvocado à comissão para prestar novos esclarecimentos. Aziz participou neste sábado (22/5) de uma transmissão ao vivo do grupo Prerrogativas, que reúne juristas e entidades representativas do Direito. "Oera para dizer: 'vou cancelar minha ida, porque vou criar aglomeração, depois eu faço'. Era entrega de título, não era nem uma grande obra, nada que fosse mudar a vida de milhões de brasileiros", disse.Aziz cobrou de Bolsonaro uma autocrítica sobre a insistência com a, remédio sem eficácia comprovada contra a covid-19, e disse que o presidente deveria parar de ficar "brincando" e fazendo "chacotinhas" no meio da pandemia."Eu imaginava um presidente que pudesse estar à frente dessa pandemia, lutando para trazer vacina e imunizar o povo. E não querendo ser médico e prescrever remédio", afirmou.Na última transmissão ao vivo de Bolsonaro, que ele faz tradicionalmente às quintas-feiras, o presidente citou parlamentares amazonenses da CPI e sugeriu que eles pensassem no Estado sem a Zona Franca de Manaus. A menção foi interpretada como uma ameaça."O presidente tinha que se mudar para o Ministério da Saúde em vez de fazer live e ficar brincando, fazendo chacotinha, ameacinha. Pega o telefone e liga para os principais líderes mundiais e diz: 'olha, o Brasil tem relações comerciais com vocês. Estamos precisando de vacina, kit de intubação'. Duvido se um líder mundial não atenderia o presidente do Brasil".

O senador Omar Aziz reafirmou que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello será reconvocado para esclarecimentos à CPI. O requerimento deverá ser votado na próxima quarta-feira (26).



O objetivo dos senadores é refazer o interrogatório sem que Pazuello esteja protegido por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, como ocorreu nos dois dias em que depôs aos senadores.



Apesar de autorizado por decisão judicial a não dar respostas que pudessem incriminá-lo, ele respondeu a todas as perguntas. No entanto, o ex-ministro fez ao menos dez alegações enganosas sobre cloroquina, testes e vacina, como mostrou a checagem do Estadão Verifica.



Uma ala da comissão avalia que o habeas corpus acabou sendo usado como salvaguarda para dar a Pazuello a possibilidade de não falar a verdade sem correr o risco de ser preso. Em CPIs, testemunhas convocadas têm a obrigação por lei de falar a verdade.



"A gente espera poder trabalhar sem a ingerência do Supremo nessa questão. Se o ministro Lewandowski assistiu, vai ver que não pode dar habeas corpus para um cara que mentiu", frisou Aziz. "Pazuello foi lá e defendeu Bolsonaro como se estivesse defendendo o filho dele. Talvez o pai não mentisse tanto pelo filho como Pazuello mentiu por Bolsonaro".



Na entrevista, o senador também fez críticas aos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Disse que ambos deveriam ter apresentado as informações que deram à CPI quando saíram da pasta. Entre elas, a da proposta que chegou a ser discutida no governo de mudar a bula da cloroquina por decreto presidencial para que ela pudesse ser usada em pacientes com a COVID-19 apesar das recomendações contrárias.



"Mandetta foi lá, posou de bom moço. Esqueceu quem estava na sala (quando a mudança na bula foi discutida). Sabe sim. Teich também sabe. Não falaram a verdade, mentiram. Se lá atrás tivessem dito isso, que pediram para que mudasse a bula da cloroquina, claro que o Congresso já tinha tomado providência", disse.