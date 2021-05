Presidente Bolsonaro irá ao Rio participar de ato com motociclistas

O presidente Jair Bolsonaro estará no Rio na manhã deste domingo, 23, para participar de um passeio de moto promovido por seus apoiadores. A expectativa é de que centenas de apoiadores participem do ato, que sairá da zona oeste da cidade e terminará próximo ao centro da capital fluminense.



A concentração será no Parque Olímpico da Barra, e o percurso a ser percorrido é de cerca de 30 quilômetros. O ponto de chegada anunciado pelos organizadores é o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, na Glória, região central da cidade. A previsão é que o passeio termine por volta de meio-dia.



A participação de Bolsonaro no ato irá mobilizar um esquema especial de segurança no Rio. Apesar de nenhum anúncio oficial de bloqueio de vias ter sido anunciado, o trânsito certamente será afetado. Considerando todo o trajeto, a Polícia Militar deverá mobilizar mil homens de diferentes batalhões para garantir a ordem.



Esta será a segunda vez neste mês que o presidente irá participar de um ato com motociclistas. A primeira aconteceu em 9 de maio, em Brasília.