Ministro da Saúde afirma que Bolsonaro não gosta de máscaras

Segundo Queiroga, Bolsonaro questionou quando a população brasileira poderia ficar sem máscara (foto: Alan Santos/PR)





18:22 - 14/07/2021 Bolsonaro será transferido para hospital Vila Nova Star, em SP Bolsonaro questionou quando a população brasileira poderia ficar sem máscara. No entanto, o presidente parece não se importar com a data em que será possível circular por espaços públicos e privados sem o equipamento de proteção individual, já que mesmo descumprindo a Lei 14.019, que instituiu a obrigação do uso de máscaras nestes locais e foi sancionada por ele mesmo, o chefe do Planalto aparece em diversos momentos e ocasiões sem a máscara. Segundo Queiroga,questionou quando a população brasileira poderia ficar sem máscara. No entanto, o presidente parece não se importar com a data em que será possível circular por espaços públicos e privados sem o equipamento de proteção individual, já que mesmo descumprindo a Lei 14.019, que instituiu a obrigação do uso de máscaras nestes locais e foi sancionada por ele mesmo, o chefe do Planalto aparece em diversos momentos e ocasiões sem a máscara.





"O presidente da república está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação e ele me cobra 'como que está a vacina', 'nós precisamos antecipar a vacinação' porque o presidente não gosta de máscaras, todo mundo sabe, ele anda sem máscara. Então, ele me perguntou a partir de que momento a população já podia ficar sem máscara e eu disse que temos que fazer estudos", afirmou Queiroga.





O ministro da Saúde disse que já pediu para que o Departamento de Ciência e Tecnologia da pasta faça o estudo. Só depois disso, segundo ele, é que vai poder emitir um parecer. "Acho que todos nós queremos tirar essas máscaras dentro de um contexto sanitário que seja seguro", disse. Em outras ocasiões, Marcelo Queiroga já disse "não há pressa" em desobrigar o uso de máscaras no Brasil.