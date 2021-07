Pazuello se reuniu com intermediadores que ofertaram CoronaVac pelo triplo do preço

A negociação aconteceu em uma reunião fora da agenda do ministro na época, em 11 de março (foto: Redes Sociais/Reprodução) ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello aparece em um vídeo prometendo para um grupo de intermediadores comprar 30 milhões de doses da vacina Coronavac, que foram formalmente oferecidas ao governo por quase o triplo do preço já negociado com o Instituto Butantan, que fabrica a vacina no Brasil.



A negociação aconteceu em uma reunião fora da agenda do ministro na época, em 11 de março, dentro do Ministério da Saúde.





“Já saímos daqui hoje com o memorando de entendimento já assinado e com o compromisso do ministério de celebrar, no mais curto prazo, o contrato para podermos receber essas 30 milhões de doses no mais curto prazo possível para atender a nossa população”, diz Pazuello.



Proposta era o triplo





A proposta da World Brands, que foi obtida pela Folha, oferecia os 30 milhões de doses da vacina do laboratório chinês Sinovac pelo preço unitário de US$ 28 a dose, com depósito de metade do valor total da compra (R$ 4,65 bilhões, considerando a cotação do dólar à época) até dois dias após a assinatura do contrato.





Em 11 de março, o governo já tinha anunciado a aquisição de 100 milhões de doses da Coronavac do Butantan. O valor negociado foi de US$ 10 a dose.

Pazuello foi demitido quatro dias depois da gravação do vídeo, em 15 de março.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.