Ao lado de Malafaia, Bolsonaro vai ao Pará e causa aglomerações

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) visitou, nesta sexta-feira (18/6), o Pará e entregou 50 mil títulos fundiários em Marabá, na Região Sudeste do estado. Em clima de campanha eleitoral, o chefe do Executivo estava acompanhado de Silas Malafaia, apontado como conselheiro espiritual de Bolsonaro durante a pandemia de COVID-19.









O que chamou a atenção, foi o discurso governista que a todo tempo deixou claro o foco: as eleições em 2022.









Leia: Malafaia chama Aziz de 'arregão' e diz que vai à CPI: 'Vai ser quentíssimo'

Durante sua fala, Malafaia chamou Lula de corrupto. "Bandido que saqueou este país não vai mais enganar o povo brasileiro” e que esses são “os verdadeiros genocidas”, afirmou Malafaia.Leia:

O presidente chegou a levar uma blusa com a campanha de reeleição e ganhou uma outra camiseta com a seguinte frase: “É melhor Jair se acostumando, Bolsonaro 2022”.

O deputado federal Marcos Feliciano (Republicanos-RJ) também estava presente. Pelas redes sociais, o pastor evangélico publicou uma foto ao lado do presidente, do advogado-geral da República, André Mendonça, de Malafaia, e dos deputados paraenses Éder Mauro e Joaquim Passarinho, ambos do PSD, e Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ). Desses. Só Passarinho utilizava máscara.





Durante o evento, Bolsonaro retirou a máscara e causou aglomeração. De acordo com o Decreto Estadual 800/2020, é obrigatório o uso de máscaras em ambientes públicos para evitar a proliferação da COVID.





Mais tarde, o presidente vai para o município de Novo Repartimento onde acontece a cerimônia de liberação da pavimentação de 102 quilômetros da rodovia BR-230, a Transamazônica, e a assinatura de ordem de serviço para o início das obras da ponte sobre o rio Xingu.