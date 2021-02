Ministério da Saúde abre edital para comprar mais cloroquina

Eduardo Pazuello (foto) é o ministro da Saúde desde maio do ano passado (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Oposição critica mais cloroquina

abriu chamamento público para a compra de diversas medicamentos. O edital contempla, inclusive, a, aposta do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no combate ao coronavírus. O remédio, contudo, não tem eficácia comprovada cientificamente contra a COVID-19.O edital não faz menção direta à. Diversos remédios estão inclusos no chamamento, como o bisoprolol, utilizado por hipertensos e portadores de insuficiência cardíaca, e o anticonvulsivo rufinamida. A saúde federal também deseja adquirir, segundo o documento, “loção para a limpeza de pele” e “creme hidratante”.A informação, publicada pela revista "Veja", foi confirmada pelo, que acessou o edital por meio do Diário Oficial da União (DOU).Apesar das tentativas do governo federal de emplacar a cloroquina como alternativa no combate ao coronavírus, a substância é indicada para tratar enfermidades como lúpus e malária.Em janeiro, a "BBC Brasil" mostrou que a União havia gasto R$ 90 milhões com a aquisição de compostos ineficazes para conter a COVID-19. Além da cloroquina, itens como a azitromicina e o tamiflu compõem a lista.No fim do ano passado, o site "Metrópoles" publicou levantamento indicando que os comprimidos de cloroquina encalhados em estados e municípios poderiam abastecer algumas cidades por até 100 anos.segue o modelo de contratação direta. Portanto, há a dispensa de processo licitatório. As ofertas podem ser enviadas até o próximo dia 26.O edital contemplando a hidroxicloroquina gerou reações. O deputado federal Marcelo Freixo (Psol-RJ) teceu duras críticas ao ministro da Saúde, Eduardo. Os questionamentos ocorrem sobretudo por conta dos problemas que algumas localidades brasileiras enfrentam para vacinar suas populações. O Rio de Janeiro, por exemplo, precisou interromper a campanha de imunização por falta de doses.“As vacinas estão acabando e o que faz Pazuello? Abre chamado público para comprar mais cloroquina. Já acionei o MPF para que o ministro responda por crimes contra a saúde pública”, disparou.Nesta semana, após pressão de governadores por mais doses, Pazuello garantiu repassar 230,7 milhões de unidades até julho. Os estados também reivindicaram a construção de cronograma detalhando os envios.