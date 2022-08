Favoritos, Zema e Lula assistem à largada oficial da campanha eleitoral

De toda maneira, o show de horrores, o circo eleitoral, a temporada de caça ao eleitor otário está aberta, e os dois principais candidatos à Presidência da República, Jair Bolsonaro, a quem chamo de verdugo do Planalto, e Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, encontram-se em momentos opostos segundo as pesquisas, com o chefão petista levando grande vantagem, com possibilidade, inclusive, de eleição no primeiro turno.

No plano estadual, em Minas Gerais, o governador Romeu Zema também conta com grande folga, sempre segundo as pesquisas, na disputa pelo Palácio Tiradentes, sede do governo mineiro. Seu principal oponente e ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, aposta no apoio do líder do petrolão para encostar no candidato do Partido Novo. Se a eleição fosse hoje, Zema bateria Kalil por 40% a 22% , segundo o Ipec.