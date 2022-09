Exército que admite não conseguir fiscalizar armas, quer fiscalizar urnas

A política armamentista inaugurada neste desgoverno não conhece precedentes em nossa história, e o que é pior, com a conivência do Exército brasileiro, outrora responsável - e hoje, confessadamente irresponsável - pela fiscalização, sobretudo pelo rastreio de armas e munições, atualmente inexigível e inexistente por decreto presidencial.

O número de armas nas mãos dessa gente, sem qualquer controle (o número e a “gente”), saltou de 300 mil para mais de 1,1 milhão desde a posse do amigão do Queiroz em janeiro de 2019. Como dito acima, um decreto eliminou a necessidade de rastreio, e hoje, dezenas de milhões de unidades de balas de todos os calibres circulam livremente por aí.

Por óbvio, é uma mentira, uma desculpa esfarrapada, pois estamos falando não de 12 mil, mas de 12 (uma dúzia) de militares. Poderia, inclusive, ser aqueles que usam e abusam dos Viagras superfaturados ou das próteses penianas de última geração, custeadas com a grana do contribuinte otário, ou seja, uma potencial vítima de um CAC do bolsonarismo.

Eis a triste e chocante realidade do Brasil de Bolsonaro, o patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias, compradas com panetones e em dinheiro vivo : o Exército não tem 12 milicos para fiscalizar armas e munições e garantir a nossa segurança, mas quer, ou melhor, exige fiscalizar as urnas eletrônicas nas eleições de outubro. Então, tá, então.